Gulyás Gergely erősítené az Európai Néppártot

Szorosabb együttműködésre van szükség a Fidesz és a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) között - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Berlinben a CDU főtitkárával, Annegret Kramp-Karrenbauerrel folytatott megbeszélése után. A Fidesz politikusa a közmédiának elmondta: párbeszéd kezdődik a két párt között, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy egységesen tudjanak fellépni a jövő tavaszi európai parlamenti (EP-) választáson. A két ország között ugyan vannak "fontos különbségek, és a két párt között is voltak viták, de lényegesen több az olyan terület, amelyen egyetértés van, és amelyen Európa érdekében kifejezetten kívánatos az együttműködés" - mondta Gulyás Gergely. Rámutatott, hogy a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) a Fidesszel együtt a jobbközép európai pártok családjához, az Európai Néppárthoz tartozik. Hangsúlyozta: közös érdek, hogy az EP-választás után is az EPP legyen a legerősebb párt Európában. Mint mondta, "fontos közös pontja lesz a választási kampánynak" az illegális bevándorlás ügye, hiszen "a CDU is az illegális migráció ellen van, úgy gondolja, hogy a kontrollálatlan és törvénytelen migráció Európában megengedhetetlen, és fel kell lépni vele szemben". Hozzátette, hogy az EPP testvérpártjainak számos további témáról is tárgyalniuk kell. Így például jelöltet is kell találnia az Európai Bizottság elnöki tisztségére. Erről az EPP november elején Helsinkiben tartandó kongresszusán döntenek majd. Gulyás Gergely kiemelte, hogy a családpolitika is fontos témája lesz a Fidesz-CDU párbeszédnek, mert Európának "szembesülnie kell azzal, hogy demográfiai válságban is vagyunk". Mint mondta, "ha valaki a migrációval szemben akar fellépni, akkor az csak egy hatékony és széles körű családpolitikával lehetséges". Ebben az ügyben "akár közös programpontokat is meg tudunk fogalmazni" - mondta Gulyás Gergely.