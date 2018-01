Gulyás: az őshonos kisebbségekre is figyelni kell

Gulyás Gergely azt mondta, egy olyan nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezésről van szó, amely arra kötelezné az Európai Uniót (EU), hogy a határon túli magyarokra is figyelmet fordítson. Április 3-áig hét országban kell összesen legalább egymillió aláírást összegyűjteni, és az Európai Bizottság (EB) mindenütt meghatározott egy minimumot is. Amennyiben a feltételek teljesülnek, a bizottság, illetve az Európai Parlament köteles foglalkozni a kezdeményezéssel - emlékeztetett a frakcióvezető, aki párthovatartozástól függetlenül mindenkit arra kért, hogy legyen partner az ügyben. Azt szeretnék, hogy a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) nyilatkozatának szellemében, amelyet minden parlamenti párt aláírt, a kampány során is fennmaradjon az érdeklődés a téma iránt - mondta. Úgy vélekedett, az ügy nem pártpolitikai, hanem valamennyi társadalmi szervezethez, magyar emberhez szól. A kezdeményezést nemcsak papíralapon lehet aláírni: a jogaink.hu internetes oldalon keresztül néhány kattintással támogatható a Minority SafePack - jelezte. Április 3-a után az online szignókat maga az EB ellenőrzi, a többit pedig az egyes országok választási irodái. A nagyobbik kormánypárt azt szeretné, ha biztosan összegyűlne a szükséges aláírásszám - emelte ki. "Azt szeretnénk tehát Szabó Dezső szellemében hangsúlyozni, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és nagyon rég volt olyan akció, ami ezt ilyen mértékben pártok felett állóan, nemzeti ügyként fejezte ki" - fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára kiemelte, jelenleg nincs olyan átfogó jogszabály az EU-ban, amely garantálná az őshonos nemzeti kisebbségek jogait. Azt mondta, a szövetségük olyan civil szervezet, amely 1989 óta minden eszközt igyekszik megragadni, hogy támogassa a szomszédos országokban élő magyar közösségeket, elsősorban a fiatalokat. Örömmel üdvözölték, hogy a Máért ülésén azt az álláspontot alakították ki, hogy fontos téma a Minority SafePack - közölte. A Rákóczi Szövetség Magyarországon próbál a kezdeményezés élére állni. Arra kéri a társadalmi szervezeteket, a politikai pártokat, az egyházakat és a média képviselőit, hogy segítsenek a szükséges aláírások összegyűjtésében. A cél, hogy a magyarok minél több szignóval tudjanak csatlakozni a Minority SafePackhez - hangsúlyozta. Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, hogy mivel őszintén pártok felülinek gondolják az ügyet, nem akarnak más pártokkal versenyezni az aláírásgyűjtésben. Ugyanakkor a Fidesz minél több kézjegyet szeretne, és mindent megtesz majd, hogy meglegyen az egymillió szignó. Akár ötszázezer vagy még több aláírást is szállítanának - jelentette ki. Arra nem tudnak garanciát vállalni, hogy a határon túli országokban is elegendő kézjegy jön össze, azonban úgy tudja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) már kétszázharmincezret gyűjtött, és a Felvidéken is ötvenezer feletti a szám. Úgy vélekedett, hogy "az anyaországnak kell az első helyen végeznie". Gulyás Gergelyt arról is megkérdezték, miként értékeli, hogy meghívták egy magyarországi konferenciára Milo Yiannopoulos brit újságírót, aki sajtóinformációk szerint nyíltan kiállt a pedofília mellett. A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a rendezvényt nem a Fidesz, sőt még csak nem is a kormány szervezi, hanem a Schmidt Mária főigazgatósága alatt működő Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Egyelőre ráadásul nem is véglegesítették a meghívotti listát. Úgy fogalmazott, a pedofíliát elutasítják, az őrültséget pedig őrültségnek tekintik. A demokratikus vitákban teret kell adni a fősodortól eltérő véleményeknek is, egy határon túl azonban már ezek sem férnek bele, és a pedofília népszerűsítése idetartozik - szögezte le a fideszes politikus, aki megjegyezte: Milo Yiannopoulos nem valószínű, hogy részt fog venni a konferencián. Az év végi maradványösszegek elosztásáról szóló kérdésre Gulyás Gergely úgy felelt, hogy az ügyben a kormány saját hatáskörben döntött, nem kérte ki a frakció véleményét. Hangsúlyozta azonban, hogy például a focit nem az egészségüggyel szemben támogatták, hanem mellette. Nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy rossz lenne a kormányzás. Ma hétszáznegyvenegyezerrel több ember dolgozik, mint 2010-ben, megszűnt a túlzottdeficit-eljárás és az infláció, valamint tavaly 13 százalékkal nőttek a reálbérek - sorolta. Az, hogy egyesek árnyékkormányt alakítanának, nem rossz, rossz éppen az lenne, ha egy plurális demokráciában nem lennének ilyen törekvések - jelentette ki. Arra a sajtóinformációra, hogy tömeges létszámleépítés jöhet a közszférában, Gulyás Gergely úgy reagált: a Nemzetgazdasági Minisztérium által uniós pályázaton elnyert ötmilliárd forint nem csak a közszférára vonatkozik. A pénzeszközt arra lehet felhasználni, hogy év közbeni leépítések esetén támogassanak vele cégeket. Jobb, ha rendelkezésre állhat ez az összeg, mint ha nem - mondta. A lőterekre vonatkozó kérdésre úgy felelt, részletekkel nem tud szolgálni, de segít információt kérni a honvédelmi tárcától. Csáky Csongor kérdésre elmondta, a Rákóczi Szövetség tavaly két kormányhatározatnak köszönhetően kapott támogatást, kétszer 150 millió forintot. A szervezetnek több mint hatvan rendezvénye volt, amelyek több mint hatvanháromezer Kárpát-medencei fiatalt érintettek - közölte a főtitkár.