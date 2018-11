Gruevszki újabb ellentét Orbán és az EU között

Tovább ronthatja az egyébként is feszült viszonyt Orbán Viktor miniszterelnök és az Európai Unió között, ha a magyar hatóságok politikai menedékjogot adnak Nikola Gruevszki korábbi macedón kormányfőnek - írta pénteken a Financial Times brit napilap európai kiadása.

"Az EU új Orbán-problémája" című cikk szerint sokan választ várnak a magyar kormánytól arra a kérdésre, hogy pontosan miként léphetett be "az Európa legszigorúbb menekültpolitikáját folytató" országba a hivatali visszaélés miatt hazájában kétéves börtönbüntetésre ítélt Gruevszki. Mint írták: tovább ronthatja Orbán Viktor és Brüsszel egyébként is feszült viszonyát, ha Gruevszki megkapja a menekültstátust Magyarországon. Viszont jelenleg, a Brexit, az olasz költségvetési vita, a német belpolitikai helyzet árnyékában, valamint Orbán és az Európai Néppárt komplikált kapcsolata mellett lehetséges, hogy egyetlen európai vezetőnek sem marad energiája foglalkozni ezzel az üggyel - mutatott rá a gazdasági-politikai újság.