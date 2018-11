Gruevszki meneküléséről vitatkoztak az Országgyűlésben

Jogellenesen érkezett Magyarországra a jogerősen elítélt Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök – mondta Mirkóczki Ádám (Jobbik). Úgy tűnik, a magyar kormány feladta menekültellenes politikáját és befogad egy menekültet, aki nem politikai, vallási okokból, vagy háború elől, hanem az igazság, börtönbüntetés elől menekül – mondta. Szerinte nem jogi kérdésről van szó, mert ha valóban az lenne, akkor útlevél hiányában a tranzitzónában lenne a helye. Országukban megbukott diktátorok menekülnek így egymástól egymásig – mondta Mirkóczki, és azt kérdezte, milyen szerepet játszottak a magyar hatóságok. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta: Brüsszelt és Belgiumot, mert ha egy politikai okokból üldözött állam- és kormányfőknek nincs joga menedékjogi kérelmet benyújtania, akkor Belgium jelenleg is megszegi a szabályokat. Szerinte nem egyértelmű a Jobbik álláspontja a bevándorlásról. A volt macedón miniszterelnök menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, annak elbírálása folyamatban van. A 2007-es menedékjogi törvény 71/A. paragrafusának 7. bekezdése tette lehetővé, hogy a volt kormányfő kérelmét ne tranzitzónában nyújtsa be – mondta az államtitkár. Ez a rendelkezés arról szól, hogy különleges bánásmódot igénylő személyek esetén a határon lefolytatott eljárás szabályai nem alkalmazhatóak. Sem a magyar állam, sem a magyar hatóságok nem segítették Gruevszkit, hogy kijusson Macedóniából.