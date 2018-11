Gruevszki: megerősítette: megkapta a menekültstátuszt

Az erről szóló értesülést először a Magyar Idők közölte kedden, a hírt pedig a magyar és a macedón médián kívül a világsajtó is közölte. Nikola Gruevszki a közösségi portálon azt írta, az európai uniós és NATO-tag Magyarország pozitívan bírálta el politikai menedékkérelmét, amelyet azért adott be, mert Macedóniában politikai üldöztetésnek van kitéve. Közölte, kérelme átadásakor beszámolt arról, hogy hazájában az új, szociáldemokrata kormány üldöztetésének van kitéve. A kormány - nem demokratikus eszközöket használva és visszaélve a macedón ügyészségi és bírói rendszerrel - meg akarja fosztani a szabadságától. Emlékeztetett arra, hogyan kezdődött az ellene folyó eljárás: először megjelentették az illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseket, aztán kineveztek egy különleges ügyészt, aki a bírósághoz hasonlóan a szociáldemokraták eszközévé vált. Gruevszki - elmondása szerint - a magyar hatóságoknak konkrét példákat és bizonyítékokat felsorolva leírta mindazokat az igazságtalanságokat, szabálytalanságokat, törvénytelenségeket, a diszkriminációkat, a koncepciós eljárásokat és ítéleteket, az ellene folyó eljárásokat, és mindazt a tortúrát, amelynek ő és társai az új kormány megalakulása után ki voltak téve, és amelynek a vége a számtalan fenyegetés volt, amelyet az országa elhagyása előtti napokban kapott. A volt macedón kormányfő arról is tájékoztatta a magyar hatóságokat, hogy Macedóniában nincsenek meg a tisztességes és törvényes bírósági eljárás feltételei, és a politikai üldöztetési hangulat közben a hivatalban lévő kormány sem védi meg az életét a számos fenyegetéstől, amelyet kapott. Leírása szerint Macedóniában olyan bírókkal találkozott, akik a kormánytól vagy a különleges ügyésztől várták az utasításaikat. Nikola Gruevszki véleménye szerint a bíróság és az ügyészség a politikai megvesztegetés eszközévé vált, amelyet arra használnak, hogy leszámoljanak a politikailag másként gondolkodókkal, valamint hogy leplezzék a kormány sikertelenségeit. A volt macedón miniszterelnök szerint jelenleg a Macedóniában élők a kormány elnyomásának, diszkriminációnak, üldöztetésnek vannak kitéve, jellemzőek a politikai alapú letartóztatások, és a kormány átvette az irányítást a bíróságok és az ügyészsége felett, és a letartóztatások a politikai körülményektől, valamint a szükségtől függnek. "Úgy döntöttem, hogy én ezzel szembe szállok, és a lépésemmel az ügyet magasabb szintre viszem" - írta Nikola Gruevszki a Facebookon. Hozzátette: lehet őt szeretni vagy nem szeretni, lehet vele egyetérteni vagy nem egyet érteni, gondolhatják úgy, hogy jó vagy rossz politikát folytat, de nem lehet azt tagadni vagy szemet hunyni afelett, ami most Macedóniában történik. Mint írta, úgy döntött, hogy szembeszáll a szociáldemokratákkal, akik szétrombolják és eladják az államot és a nemzeti érdekeket, és nem fog börtönben ülni, ahol nap mint nap a túlélésért küzdhet, amikor tudja, hogy le akarnak vele számolni. Nikola Gruevszki leszögezte, hogy nem szökött meg az igazságszolgáltatás elől, hanem más, nemzetközi jogi eszközzel élve keres igazságot saját maga és mások számára, akik Macedóniában politikai üldöztetésnek vannak kitéve. Leírása szerint az utolsó pillanatig állította, hogy - minden igazságtalanság ellenére - kész börtönbe vonulni, ha Zoran Zaev miniszterelnök letesz pusztító politikájáról, "de úgy tűnik, ő mindent akar". "Úgy döntöttem, hogy harcolok, és szembe szállok ezzel a gyávával, aki nap mint nap szemtelenül hazudik és lop a saját népétől, és visszaél funkciójával, amelyhez tisztességtelen úton jutott" - fogalmazott Nikola Gruevszki. Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, a múlt héten viszont nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem kezdte meg kétéves börtönbüntetése letöltését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá. A politikus múlt kedden Facebook-oldalán közölte, hogy Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól.