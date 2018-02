Groteszk színházat játszottunk, amiben nem szerepelt a halál

Két évvel ezelőtt kezdődött az egész kálváriánk, amikor édesanyám 60 éves korában nyugdíjba ment. Klasszikus bérből élő, Dunaújvárosban dolgozó nő volt. Nyugdíjba vonulása után fél évvel elkezdett folyamatos, erős hátfájásra panaszkodni, nem sokkal később pedig gyomordaganattal diagnosztizálták, aminek akkor már voltak áttétei a hashártyában és a hasnyálmirigyben is.

Történetéből számos, a rákbetegek és hozzátartozóik életében rendre felmerülő kérdés kitűnik. Hogyan dől el, kivel kommunikál a kezelőorvos, és miként alakul át a fiú élete, amikor beteg édesanyja már állandó támogatásra szorul? Megmondja a saját édesanyjának, hogy hamarosan meg fog halni? Az Abcúg interjúja a rákbetegek világnapja alkalmából. Pontosan milyen daganatos betegséggel diagnosztizálták az édesanyját, és mi történt önökkel onnantól kezdve, hogy ez kiderült? Két évvel ezelőtt kezdődött az egész kálváriánk, amikor édesanyám 60 éves korában nyugdíjba ment. Klasszikus bérből élő, Dunaújvárosban dolgozó nő volt. Nyugdíjba vonulása után fél évvel elkezdett folyamatos, erős hátfájásra panaszkodni, nem sokkal később pedig gyomordaganattal diagnosztizálták, aminek akkor már voltak áttétei a hashártyában és a hasnyálmirigyben is.

Ön higgadt tudott maradni, vagy volt olyan időszak, amikor ön is bepánikolt?

A magyar viszonyoknál maradva mondjuk inkább úgy, hogy a társadalmi érdekérvényesítő képesség a meghatározó. Ez jelenti az anyagi ráfordítást, de jelenti a kapcsolatokat, vagy akár egy összetartó családban rejlő erők kihasználását is. Ezek mind nagyon fontos befolyásoló tényezők.

A problémát inkább abban látom, hogy habár a magyar állami egészségügy forráshiányos, mégsem engedik be nagyobb mértékben a magánszektort. Ausztriában, ahol dolgozom, például kiegészítő magánbiztosításokkal juthatnak hozzá a betegek az alap egészségügyi ellátáson felüli szolgáltatásokhoz, mint a külön szoba, vagy a szabad orvosválasztás lehetősége.

Nem szeretnék álszent lenni, a történetünket sok helyen végigkíséri a hálapénz jelensége. Konkrétumokról nem szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy a paraszolvencia még hosszú ideig része marad a magyar egészségügynek, aki pedig megteheti, élni is fog ezzel a módszerrel, ha hozzátartozójáról van szó.

Egy belgyógyászati diagnosztikára szakosodott székesfehérvári magánintézményben történt ez, ahol az orvosunk azt mondta, műtétre lesz szükség a daganatos szerv eltávolításához, és két orvost ismer az országban, aki a műtétet még elvállalná. Mi egy nyugat-dunántúli megyei központi kórházat választottunk, ahol a kórház orvosigazgatója, aki egyben a sebészeti osztály vezetője volt, vállalta a műtétet. Az első találkozásunk alkalmával már ki is tűzte az időpontját, a következő hétre.

Még az említett sikertelen műtét után közöltem a munkaadómmal ( Nagy Viktor az osztrák evangélikus egyház segélyszervezetének jogászaként menedékkérőket képvisel Burgenlandban – a szerző ), hogy most újra kell strukturálnunk az együttműködésünket, mert eldöntöttem, hogy szeretném én végigkísérni édesanyámat a betegségben.

Mint azt időközben megtudtam, a Szent László Kórház onkológiai centruma részt vesz olyan kísérleti klinikai vizsgálatokban, amik során különböző gyógyszereket vagy kezeléseket van lehetőség kísérleti fázisban kipróbálnia daganatos betegeknek. Édesanyám is részt vett egy ilyen kezelésen, ami egyfajta hurráoptimizmust adott a számunkra. Otthon nagy örömmel mesélte, hogy most egy kísérleti vizsgálat részeként van az onkológián, és hogy a jelenleg legkorszerűbb kezelést kapja.

Miután nagy nehezen ez is sikerült, újabb vizsgálatok következtek – már a Szent László Kórházban –, amikből kiderült, hogy olyan stádiumban van a daganat, hogy már csak palliatív kemoterápiáról beszélhetünk, tehát a daganat terjedésének megállítása a fő cél. Amit tudnak garantálni, az az emberi életminőség egy meghatározott időtartamra.

Miután kiderült, hogy nem lehet műtéti úton eltávolítani a daganatot, az orvosunk a kemoterápiát javasolta következő lépésként. Azt mondta, hogy mivel egy hatvanéves, viszonylag jó állapotban lévő hölgyről beszélünk, ezért egy kemoterápiás kezelési sort mindenképp fontosnak tartana. Nyilván, a mi döntésünk, hogy megcsináljuk-e, ahogy az is, hogy hol kerül rá sor.

Az aktuális professzorral meg is beszéltem, hogy ez legyen a kettőnk története. Itt persze lehet lamentálni betegjogokról, hogy a betegnek van joga a teljes tájékoztatáshoz, nem a hozzátartozónak. Jogászként és hozzátartozóként nekem meggyőződésem, hogy itt egyéni eseteket kell vizsgálni.

Egyszer egy hétvégén kiszáradás közeli állapotba került anyám, de az illetékes ügyeletes háziorvos telefonon közölte, hogy a negyedik stádiumú daganatos beteg édesanyámmal nem tud mit kezdeni, be kell őt vinnem a kórházba. És akkor bevittem a dunaújvárosi kórházba, ott látták el. Nyilván az állapotán egy sima infúzió segített, de azt láttam, hogy tartottak tőle.

Eleinte még nem tudtam, hogy a budapesti Szent László Kórház onkológiáján hétvégén is van ügyelet. Az aktuális zárójelentéseken mindig rajta volt, hogy ha bármilyen probléma van a két kemoterápia közötti időszakban, akkor jelentkezzünk az ambulancián, hétvégén pedig az illetékes ügyeleten.

Igen, egy volt. De hát nyilván a beteg állapotát is kell nézni, nem csak a száraz papírtörténetet. Volt, hogy anyám szédültében nekiesett a radiátornak, én meg rohantam be vele hajnalban a dunaújvárosi sürgősségire, ahol alig mertek hozzányúlni, mert daganatos beteg. Másnap a Szent Lászlóba, ahol kapott vért, infúziót és jobban lett, de egy hét múlva kezdtük az egészet elölről.

Ez a kezelés is hat részből állt, de az ötödiknél láttam, hogy ha ezt tovább csináljuk, akkor anyám ebbe fog belehalni. Ekkor hoztuk meg azt a döntést az kezelőorvosunkkal, hogy leállítjuk a kemoterápiás kezelést.

Én akkor fel is mondtam volna a munkahelyemen. De a nyugat-európai munkakultúra már Ausztriában érzékelhető, úgyhogy hála Istennek felajánlották, hogy elég, ha csak heti egy nap járok be dolgozni. Arra a napra teszik a személyes jelenlétet igénylő tárgyalásokat, innentől kezdve rugalmas munkavégzési lehetőséget kaptam.

Egyébként is, egy idő után édesanyám már ragaszkodott hozzá, hogy bármi van, menjünk fel Pestre. Amellett, hogy bízott az ottani orvosokban, ápolókban, mindig ez volt a motiváció arra, hogy kikeljen az ágyból, felöltözzön, kifesse magát, felrakja a parókáját, autóba üljön.

Mi történt, miután leállították a kemoterápiát?

2017 októbere volt, amikor meghoztuk a döntést, hogy álljon le a kezelés, de – amiért nagyon hálás vagyok – utána sem engedték el a kezünket. Biztosítottak és ösztönöztek olyan vizsgálatokat, kontrollokat, infúziókat, ami egy ilyen stádiumú betegnek is nagyon fontos. Emellett egy onkopszichológussal is nyílt lehetősége beszélgetni több alkalommal, ami lelki támaszt is jelentett az utolsó hónapokra.

Pedig ez nem általános. Amint abbamarad az aktív kezelésük, az onkológiák általában már nem veszik vissza a beteget kezelésre vagy akár rövid megfigyelésre sem.

Lehet, hogy ez kivételes, de mi heti rendszerességgel jártunk a kemoterápia abbahagyása után is fel Budapestre.

Felmerült esetleg, hogy hospice ellátást biztosítson az édesanyjának?

Rettegtem attól, hogy zajlik le majd a vége, de nálunk a hospice szóba se jött. Én egyetlenegy hospice házban voltam, mert a kezelőorvos folyamatosan azt kérdezgette, hogy velem mi lesz, hogy bírom.

És akkor beszéltünk arról, hogy mik az alternatívák. Kérte, hogy menjek el megnézni egy hospice házat. Elmentem.

Mi volt ott a tapasztalat?

Őszinte leszek, nekem nagyanyám kamrája jutott eszembe, mikor először beléptünk oda és szembesültem a tárgyi feltételekkel. Régies, málló, kopott falak, régi nyílászárók. Engem egyből elrettentett.

Persze nagyon fontos a hospice ellátás, hiszen biztosan sok családnak nagy segítséget jelent, ha gyógyíthatatlan beteg hozzátartozójukat egy ilyen helyre fel tudják vetetni. Főleg ott, ahol az ápolást már nem tudják otthon vállalni.

Az, hogy ön meg tudta tartani az állását amellett, hogy az édesanyját ápolta, tényleg kivételes helyzetnek tűnik. A legtöbb családban, ahol daganatos beteg van, ilyenkor kiesik egy kereső, és ezt nem mindig bírja kigazdálkodni a család.

Igen, ezzel tisztában vagyok, és nem is szeretnék ítéletet mondani se pro, se contra a hospice ellátást illetően…

…hanem egy intézményt látott, ami elrettentette önt.

Pontosan. De már akkor is csak kíváncsiságból néztem meg az otthont. Ha egy ötcsillagos szállót találok ott, nagy valószínűséggel akkor sem mondtam volna azt, hogy akkor itt hagylak édesanyám, és majd bejövök látogatni.