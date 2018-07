Görög diplomatákat utasít ki Moszkva

"Már bejelentettük, hogy paritásos válaszlépések lesznek, de azt nem tudom megmondani, mikor, kiket és hányat (utasítunk ki), de a mostani gyakorlatot alapul véve biztosan így lesz" - hangsúlyozta Maszlov. Az orosz diplomata egyben szót ejtett arról is, hogy Szergej Lavrov orosz külügyi tárcavezető szeptemberre tervezett látogatása Görögországban a jelenlegi helyzetben nem időszerű. Az athéni külügyminisztérium a nap folyamán reagált azokra a Moszkvából érkező vádakra, melyek szerint a görög vezetés nem folytatott párbeszédet az orosz hatóságokkal szándékairól. A tárca szerint Athén Moszkva elé terjesztette a bizonyítékokat, amelyek alapján cselekedett. Hozzáfűzte: az orosz hatóságok "nagyon is tudatában vannak, mit csinálnak az embereik", s úgy tűnik, "igazolni akarják ezeket a törvénytelen cselekedeteket". "A Görögország iránti folytonos tiszteletlenségnek véget kell vetni. Senkinek sincs joga arra, hogy beavatkozzon a görög belügyekbe" - ismertette álláspontját a görög külügyminisztérium. A tárca szerint Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő korábbi megnyilatkozása bizonyítja, hogy "nincs tisztában a mai világgal, amelyben az államok, függetlenül méretüktől, önállóak, s független, sokrétegű és demokratikus külpolitikát képesek folytatni". Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdán válaszlépésekkel fenyegette meg Görögországot, miután Athén kiutasított orosz diplomatákat, akik Athén szerint megpróbálták aláásni a Macedónia névváltoztatásáról kötött görög-macedón megállapodást. "A mi álláspontunk az, hogy Görögország népének inkább párbeszédet kell folytatnia az orosz partnerrel, az oroszokkal, semmint eltűrnie az olyan piszkos provokációkat, mint amilyenekbe, sajnos, Athént belerángatták" - mondta sajtótájékoztatóján Zaharova. Kiemelte: a történtek beárnyékolják a kétoldalú kapcsolatokat A Kathimerini című görög napilap július 11-én írt arról, hogy Görögország kiutasít két orosz diplomatát, két másiknak pedig megtiltja a belépést az országba a státuszukkal össze nem egyeztethető tevékenységük miatt. Dimítrisz Canakópulosz görög kormányszóvivő később megerősítette az orosz diplomaták kiutasítására vonatkozó döntéseket. A Reuters jelentése szerint a görög hatóságok közölték: az orosz diplomaták megpróbáltak lefizetni tisztségviselőket, és tüntetéseket is próbáltak szervezni, hogy megakadályozzák Észak-Macedónia csatlakozását NATO-hoz.