Gilvánfa hívja Budapestet!

– számol be iskolai dolgairól a hatodik osztályos Tomi a tizedikes Pálmának egy december közepi hétköznap délutánon egy Baranya megyei kis faluban, Gilvánfán, a helyi – beás nyelven Kászá Dăsztyisză nevet viselő – tanoda egyik helyiségében – írja az Abcúg .

E-Tanoda

– emlékszik vissza Norbi, mikor Gilvánfán beszélgetünk vele. Így került mellé Lili, akivel aztán kicsivel később beszélgetni kezdtek. A kialakult szimpátiából már egyértelmű volt, hogy tanulópárok lesznek. Tomi is hasonló történetet mesélt, igaz, két mentora közül csak Hanával találkozott személyesen Alsószentmártonon, Pálma ugyanis nem tudott részt venni a kétnapos ismerkedésen.

“Pisszenéssel se zavarjuk, amíg tanul”

Mindkét gilvánfai fiú a szomszédos Magyarmecskére jár általános iskolába, és mindketten állandó látogatói a Kászá Dăsztyisză tanodának is, ahová jellemzően délután 4 után érkeznek – eddig tart ugyanis az iskolában a napközi.

Bár még csak néhány hónapja vesz részt a programban, már most van némi látszata annak, hogy van, aki elmagyarázza Norbinak azt a tananyagot, amit az iskolában, az órákon nem ért meg elsőre. Matematikából például, amiből eddig jószerével egyes-kettes dolgozatokat írt, mostanában hármasokat szerez.

Miközben tanulási segítségre leginkább matekból van szüksége, az angolt élvezetből csinálja – így látja tanítványát a 11. osztályos Lili, aki igyekszik úgy fejleszteni a fiú nyelvtudását, hogy az a gyakorlatban is használható legyen. “Norbi azt mondja magáról, jól megy neki az angol, és ez így is van, de megszólalni eleinte nem igazán tudott – egész egyszerűen, mert az iskolában ezt nincs lehetősége gyakorolni” – vélekedik Lili, aki legnagyobb közös sikerüknek azt tartja, hogy Norbi most már gond nélkül el tudja mondani angolul pár mondatban, hogy milyen volt a napja.

Lelkesedésért és szorgalomért Tominak sem kell a szomszédba mennie. A fiú négyes-ötös tanuló, a történelmen és a magyaron kívül szinte minden jól megy neki. Viszont szorgalma mellett nagy szerepe van ebben annak is, hogy szegényes körülményeik ellenére szülei mindent megtesznek azért, hogy fiúk a lehető legnyugodtabban tanulhasson.