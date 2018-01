Geréb Ágnest két év börtönre ítélték

A Fővárosi Ítélőtábla két év szabadságvesztésre ítélte és tíz évre eltiltotta hivatásától Geréb Ágnest. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek nincs helye – írja az Index. Két régóta húzódó, tragikus kimenetelű otthonszülési ügyében hozott döntést az Ítélőtábla. A 2003 karácsonyán zajló ikerszülésnél az első baba rendben megszületett, ikertestvére azonban a születésekor legalább 12 percig oxigénhiányos állapotba került, maradandó fogyatékosságot szenvedett, és félévesen meghalt.

2007 szeptemberében egy kislány magzat felső válla az édesanyja szeméremcsontjában elakadt, és az ítélet szerint a születést követően a 40 percen át tartó újraélesztése sem vezetett eredményre. A magzat halálát (a 2012-es ítélet szerint) oxigénhiány és a kiszabadítására tett műfogások során bekövetkező nyaki gerincsérülés okozta. A Fővárosi Ítélőtábla 2012. február 10-én már jogerősen elítélte a két ügyben Gerébet foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés, valamint foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. A 2012-es ítélettel Geréb már megkapta a mostani ítéletet: akkor is két év fogházbüntetést kapott, és tíz évre eltiltották a szülész-nőgyógyász-orvosi, valamint szülésznői foglalkozás gyakorlásától. Közel három hónapot előzetesben töltött, majd házi őrizetben, később pedig lakhely elhagyási tilalommal élt. Geréb és védője 2014-ben és 2016 áprilisában nyújtott be két perújítási indítványt a Fővárosi Ítélőtáblához a 2012-es jogerős ítéletben szereplő, fenti két üggyel kapcsolatban. A perújítást olyan új igazságügyi orvosszakértői szakvéleményre alapozták, ami a jogerős ítéletben elfogadott szakvéleményektől eltérő tartalmú volt. Az ügy jogerős befejezését követően ugyanis a védelem felkérésére új szakvélemény készült, ami ugyanazokat a vizsgálati anyagokat használta fel, azonban az ügy szempontjából több lényeges körülménnyel kapcsolatban a korábbi szakvéleményekkel ellentétes tartalmú megállapításokra jutott. Az új szakértői vélemény szerint Geréb a fenti két esetben mégsem követett el olyan szakmai szabályszegést, ami a halálesetekkel közvetlen okozati összefüggésben áll. A tárgyalásnak a végén, tavaly áprilisban az ügyész fellebbezett, hogy a bíróság mindkét perújítási kérést utasítsa el, Geréb védője pedig felmentésért, illetve az elutasított perújítás elfogadása érdekében nyújtott be fellebbezést. A mostani ítélet alapján az ügyész fellebbezésének adott helyt a bíróság, Gerébnek két évre börtönbe kell mennie.