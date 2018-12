Füstbomba vs. könnygáz a Kossuth téren

Csütörtök este is tiltakozás kezdődött a túlóratörvény és az Orbán-kormány más intézkedései ellen.

Újra ezrek gyűltek össze tiltakozásul csütörtök kora este Budapesten, miután a kormány szerdán botrányos körülmények között megszavazta a munkavállalókat hátrányosan érintő „rabszolgatörvényt”. A Szabad Egyetem diákcsoport délután öt órára hirdetett demonstrációt a Parlament elé, a Momentum pedig délután fél hatkor tartotta a Foglaljuk el a Kossuth teret – 2. kör című eseményét a Szabadság téren, ahonnan hatkor átvonultak a Kossuth térre – írja a Zoom.hu.

A tüntetők előbb a Margit hidat zárták le, utána a Lánchidat is, aztán a Kossuth téren dobálni kezdték a rendőröket – írja a HVG.



Az Index beszámolója szerint a tüntetők az Andrássy úton az Oktogonig mentek, ahonnan a körúton vonultak vissza a Parlamenthez. Este kilenckor is közel ezren lehettek.

A Kossuth térre visszaérkezve többen is füstbombákat használtak, és palackokat is bedobtak a főbejárat lépcsőjén álló rendőrsorfalba. Ezek után a sisakos rohamrendőrök jöttek előre, volt egy kisebb tülekedés is, aztán egy ideig megint farkasszemet néztek a tüntetők és a rendőrök.

A tömegből többen elindultak a déli kapu felé, ahol a rendőrök sorfallal zárták el az utat a karácsonyfa felé. Az egysoros sorfalon többen megpróbáltak átjutni, egy fiatal lány egy jobbikos zászlóval elesett. Nagyjából két tucatnyian próbáltak áttörni ezen a részen a sorfalon, könnygázt is használtak ellenük a rendőrök.