Friedrich Merz máris bejelentkezett Merkel helyére

Friedrich Merz elindul a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki tisztségéért a párt decemberi kongresszusán, ezt kedden jelentette be a politikai pályafutását 2009 óta szüneteltető egykori szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakcióvezető.

Közleményében kiemelte, hogy Angela Merkel kancellár "tiszteletet és elismerést érdemel" a CDU elnökeként 18 éven keresztül végzett munkájáért. Ennek a munkásságnak a lezárása lehetőséget ad a pártnak arra, hogy újra meghatározza a helyét a politikai térképen. Ehhez "új lendületre és megújulásra van szükség, tapasztalt és fiatalabb vezető személyiségekkel" - tette hozzá Friedrich Merz. Mint írta, hosszú mérlegelés és számos beszélgetés után készen áll pártelnökként felelősséget vállalni ebben a folyamatban. Hangsúlyozta, hogy a CDU elnökeként mindent megtenne a párt "belső összetartásáért" és azért, hogy meg tudjon felelni a jövő kihívásainak. Friedrich Merz 2000-től 2002-ig volt az akkor ellenzékben lévő CDU és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) közös Bundestag-frakciójának vezetője, vagyis a parlamenti ellenzék első számú politikusa. A pozíciót Angela Merkel vette át tőle, miután a CDU/CSU pártszövetség és Edmund Stoiber kancellárjelölt vereséget szenvedett a 2002-es Bundestag-választáson. A CDU konzervatív irányzatához sorolt Friedrich Merz frakcióvezető-helyettesként folytatta pályafutását, és egyre inkább alulmaradt a pártot a politikai közép felé terelő elnökkel, Angela Merkellel folytatott küzdelemben. Tisztségéről 2004-ben lemondott, visszavonult a politika első vonalából és a 2009-es választáson már parlamenti képviselői helyért sem indult. Elemzők konfliktusosként jellemzik Angela Merkelhez fűződő viszonyát, és azt valószínűsítik, hogy megpróbálja eltávolítani régi vetélytársát a kancellári tisztségből, ha megnyeri az elnökválasztást a CDU december 7-én Hamburgban kezdődő kétnapos tisztújító kongresszusán. Miután Angela Merkel hétfőn bejelentette, hogy befejezi pártelnöki munkáját, Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár és Jens Spahn egészségügyi miniszter is jelezte, hogy elindul a pozícióért. Korábban három CDU-tag, Andreas Ritzenhoff marburgi vállalkozó, Jan-Philipp Knoop berlini egyetemi hallgató és Matthias Herdegen bonni jogászprofesszor jelentette be indulását. Egyikük sem ismert az országos politikában. Angela Merkel kedden Berlinben egy sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva nem kívánta kommentálta Friedrich Merz visszatérését a politikába. Mint mondta, pályafutása során megtanulta, hogy egy párt elnökének nem érdemes bekapcsolódnia a következő elnök kiválasztásának folyamatába, mert ez „még soha nem sikerült jól”. Arra a kérdésre, hogy a távozás a CDU-elnöki tisztségből gyengíti-e pozícióját a nemzetközi politikában, kiemelte, hogy nem számít ilyen változásra. "Akár azt is lehet mondani, több időm lesz arra, hogy kormányfői feladataimra összpontosítsak" - tette hozzá Angela Merkel.