Fontos iratokat ad át végre a kormány a törvényhozásnak

AshLee Strong tudatta, a képviselőház hírszerzési és jogi bizottsága több mint ezer bizalmas iratot vehetett át, és ezzel a tárca részben eleget tett a kongresszus felszólításának, de a törvényhozás további dokumentumokra is igényt tart. A jogalkotók eredetileg péntekig adtak határidőt a kormánynak, hogy minden dokumentumot átadjanak a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) orosz beavatkozással és Hillary Clinton e-mailjeivel kapcsolatos vizsgálatairól. "Erőfeszítéseinknek köszönhetően a bizottságok hozzáférhetnek olyan adatokhoz, melyeket hónapokkal ezelőtt kértünk, de egyes fontos kérések még nem teljesültek" - közölte Strong, hozzátéve, hogy a tárca haladékot kért, hogy minden iratot átadjon, és ezt egyelőre meg is kapja. "Elvárjuk, hogy a tárca teljes mértékben eleget tegyen a két bizottsággal szembeni kötelezettségeinek" - nyomatékosította a házelnök szóvivője. Az ellenzékben lévő demokraták egyébként bírálták a tetemes mennyiségű iratigénylést, mert szerintük ez arra a szolgál, hogy elterelje a figyelmet Robert Mueller különleges ügyész munkájáról, aki azt vizsgálja, hogy Donald Trump elnök kampánystábja összejátszott-e Oroszországgal, és akadályozta-e az elnök az igazságszolgáltatást. Devin Nunes republikánus képviselő viszont arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a tárcától arról is kapott információkat, hogy az FBI milyen "bizalmas emberi forrásokat" alkalmazott mielőtt hivatalosan vizsgálatot indított volna az orosz beavatkozás ügyében. Trump többször élesen bírálta az FBI-t és azzal vádolta meg a hivatalt, hogy törvényellenesen megfigyelték a kampánystábját.