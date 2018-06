Folytatódik Trump és Merkel csörtéje

Donald Trump a Twitteren azt írta, hogy Németországban növekszik a bűnözés. Angela Merkel azt mondta:"az a válaszom, hogy Horst Seehofer belügyminiszter nemrégiben bemutatta a kriminalisztikai statisztikát, amely magáért beszél". A kimutatásban "enyhén pozitív változásokat látunk, és természetesen mindig egyre többet kell tenni a bűnözés elleni küzdelemben, de nagyon is bátorítanak az adatok arra, hogy még inkább haladjunk a bűnözés visszaszorításában".

Seehofer május 5-én a belügyminisztérium 2017-es bűnügyi és bűnüldözési statisztikáját bemutató berlini tájékoztatóján azt mondta, hogy "biztonságosabbá vált Németország 2017-ben". Tavaly 5 761 984 bűncselekményt regisztráltak, ami 9,6 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi 6 372 526-hoz képest. Ez a legnagyobb mértékű csökkenés 1992 óta. Százezer lakosra 6982 bűncselekmény jutott, ami 10 százalékos visszaesés és harminc éve a legalacsonyabb szám – mondta a miniszter. Továbbra is sok a teendő, a teljes biztonságot pedig nem tudja garantálni az állam – mondta a bajor CSU elnöke. Továbbra is nagy a terrorveszély, bármikor történhet terrortámadás. Seehofer azt mondta, a menekültek körében is csökkent a bűnözés. A lehetséges okokról pontos képet akkor lehet alkotni, ha a fejlemény trenddé erősödik. Az valószínűnek tűnik, hogy a rendőri jelenlét erősítése és a menekültek beilleszkedésének támogatása hozzájárult a javuláshoz. Donald Trump a Twitteren – a bűnözést és a migrációt összekapcsolva – azt írta, hogy Németországban "nagyon megnőtt a bűnözés".