Folyamatosan csökken a menedékkérelmek száma

A helyzetértékelés szerint 2018 első hat hónapjában 301 ezer menedékkérelmet adtak be az uniós tagállamokban, illetve Norvégiában és Svájcban, ami 15 százalékos csökkenést jelent a tavalyi adatokhoz képest. A dokumentum arról tanúskodik, hogy idén eddig havonta átlagosan mintegy 50 ezer nemzetközi védelem iráni kérelmet adtak be a vizsgált országokban, júniusban 51 ezret, 1600-zal kevesebbet, mint májusban. A számok azt mutatják, hogy a helyzet stabil, a tavalyi nagyjából 43 százalékos csökkenés után továbbra is folyamatosan mérséklődik a benyújtott menedékkérelmek száma - emelte ki az EASO. A kérelmezők legnagyobb csoportját a szíriaiak, az afgánok, az irakiak, a pakisztániak és a nigériaiak tették ki júniusban. A szervezet emellett megjegyezte, hogy számottevően megemelkedett a törökök és a venezuelaiak száma az utóbbi időben. A megvizsgált elsőfokú beadványok 32 százalékát bírálták el pozitívan, ami 10 százalékpontos visszaesést jelent. A kérelmek elismerésének aránya a szíriai és az eritreai állampolgárok, valamint a hontalanok körében volt a legmagasabb. Az elsőfokú határozatra váró, függő ügyek száma június végén 420 ezer volt.