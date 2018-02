Fogynak a fegyverlobbi üzleti partnerei

Több amerikai cég megszakítja üzleti kapcsolatait a legjelentősebb fegyverlobbival, az NRA-jel. Az NRA azután is ellenzi a fegyverkereskedelem és -tartás szigorítását, hogy Floridában 17 diákot ölt meg egy ámokfutó a parklandi iskolában. A First National Bank, és az az American Enterprise autókölcsönző csütörtök este a Twitteren jelentette be, hogy felülvizsgálja üzleti kapcsolatait a fegyverszövetséggel. "Ügyfeleink visszajelzései késztettek arra bennünket, hogy áttekintsük kapcsolatainkat az NRA-jel" – írta a bank. A First National a továbbiakban nem bocsát ki olyan Visa-kártyát, amelyen az NRA szerepel. A First National a 15 legnagyobb amerikai bank egyike. Az Enterprise Holdings pedig, amely az Enterprise, az Alamo, és a National kölcsönzőket működteti, valamennyi vállalatánál azonnali hatállyal megszüntette az NRA-tagoknak eddig nyújtott kedvezményeket. Pénteken további vállalatok – például a Hert autókölcsönző – jelentették be, hogy megszakítják, vagy lazítják kapcsolatukat a fegyverlobbival. A Chubb biztosítótársaság nem köt biztosítást fegyvertulajdonosokkal, és megszüntette az NRA-tagoknak nyújtott diszkontprogramját a MetLife biztosító is. A szoftvergyártó Symantec minden üzleti kapcsolatot megszakított a szövetséggel. A Wyndham és a Best Western szállodaláncok a Twitteren jelentették be hogy nem adnak kedvezményeket NRA-tagoknak, és nincsenek üzleti kapcsolatban a szövetséggel. Az NRA hivatalosan nem reagált a cégek döntéseire. A szövetség elnöke az iskolai lövöldözés után azt mondta, hogy az európai típusú szocialisták korlátozni akarják az amerikai szabadságjogokat, ezért ellenzik a fegyvertartást. Az NRA ellenzi azt is, hogy emeljék a fegyvervásárlás alsó korhatárát. A floridai lövöldöző legálisan vásárolt fegyverekkel mészárolt volt iskolájában. A boltok sört nem adhattak el neki, mert még nem volt 21 éves.