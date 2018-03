Foglyokat kínoztatott a titkos börtönökben a CIA leendő vezetője

Mike Pompeo, a CIA eddigi igazgatója, külügyminiszter-jelölt korábban "első rangú hírszerzőként" és "odaadó hazafiként" jellemezte. Haspelt Pompeo tavaly neveze ki a CIA igazgatóhelyettesének. "Gina példás hírszerző és odaadó hazafi, aki gyakorlott és a mellette dolgozókat inspiráló vezető is" – mondta Pompeo a beiktatásakor. A 61 éves Haspel 1985-ben csatlakozott a hírszerzéshez, és több országában, például az Egyesült Királyságban és Thaiföldön is szolgált. 2013-ban a CIA titkos misszióinak irányítására nevezték ki, de a kinevezés néhány hét múltán – Dianne Feinstein republikánus szenátornak köszönhetően – meghiúsult, mert Haspel felelős volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után külföldön létesített és kínzásairól elhíresült titkos börtönök létrehozásában és működtetésében, majd később az erről szóló dokumentumok megsemmisítésében. A The New York Times szerint Haspel volt a vezetője az első ilyen titkos börtönnek, amelyet Thaiföldön működtettek, és ahol rendszeresen alkalmazták az úgynevezett vízbefojtás-szimulálással végrehajtott kínzásokat. A lap szerint két szaúdi foglyot is Haspel irányításával kínoztak, egyiküknél egy hónap alatt 83 alkalommal szimuláltak vízbefojtást, fejét többször a falba verték, mielőtt kínzói arra a következtetésre jutottak, hogy nem is rendelkezik hasznos információkkal. A CIA három korábbi igazgatója és a hírszerzési igazgatóság, DNI volt vezetője, James Clapper is támogatásáról biztosította Haspelt, ám két demokrata szenátor jelezte aggodalmait Donald Trump elnöknek. Ron Wyden oregoni és Martin Heinrich új-mexikói szenátorok azt írták: Haspel "eddigi pályafutása nem teszi őt alkalmassá erre a posztra".