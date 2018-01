Fizettek a szaúdi hercegek, hogy szabaduljanak a luxusfogságból

A pénzügyi megállapodások keretében szabaduló közéleti szereplőket a rijádi Ritz-Carlton Hotelben tartották fogva. Az őrizetbe vettek között volt Valíd al-Ibráhim, az MBC pánarab tévétársaság tulajdonosa is. Névtelen források úgy tudják, hogy a médiamogul péntek éjjel tért haza rijádi otthonába.

Novemberben több tucat szaúd-arábiai tisztségviselőt, 11 herceget és üzletembert vettek őrizetbe korrupciós vádakkal. Hasonlóra korábban nem volt példa, az őrizetbevételt a Mohamed bin Szalmán trónörökös vezette korrupcióellenes bizottság rendelte el. A vahhábita királyság főügyésze, Szaúd al-Modzseb decemberben bejelentette, hogy az őrizetbe vettek többsége pénzügyi megállapodást kötött a hatóságokkal, cserébe nem indítanak eljárást ellenük. A főügyész szerint mintegy kilencven embert engedtek szabadon készpénzért, ingatlanért vagy más pénzügyi juttatásért cserébe. Akikkel nem sikerül megegyezni, azokat börtönbe szállítják, és akár hat hónapot is ülhetnek rács mögött, ha elítélik őket. A korrupciós ügyben körülbelül 350 embert hallgattak ki. A kormány szerint az őrizetbe vett befolyásos emberekhez mintegy 100 milliárd dollár (több mint 25 ezer milliárd forint) kenőpénz folyhatott be. Rijád bejelentette, hogy a visszaszerzett összegek egy részéből az alacsonyabb jövedelmű állampolgárokat fogja megsegíteni. Az akció szerint a fiatal koronaherceget sejtik, aki így akarta megszilárdítani hatalmát. A 32 éves politikus tagadta ezt. Szalmán bin Abdel-Azíz király júniusban felborította az eddigi örökösödési rangsort, félreállította unokaöccsét, az 57 éves Mohamed bin Najefet és fiát nevezte ki örökösének.