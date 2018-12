Filléres tételekért kockáztatják a betegek életét

Korábban az Abcúg beszámol róla, hogy többmilliós bírságot kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, amiért csak úgy engedték be a szülő nő kísérőjét a szülőszobába, ha előtte “alapítványi hozzájárulás” címén 2-3 ezer forintért megvásárolta az úgynevezett zsilipruhát. A bíróság szerint ezzel jogsértést követett el az intézmény. A “kispapaszettként” is emlegetett öltözet egyszer használatos sapkából, maszkból, felsőruházatból, nadrágból és egy lábzsákból áll – írja most az Abcúg.

Nem példanélküli, hogy a kispapa szettet a családoknak kell bevinniük a kórházba, a legtöbb szülészeten ez a gyakorlat, önmagában ez nem jogsértő. Sok helyen a folyosókon elhelyezett automatákból lehet megvenni a higiéniás szettet, jellemzően 1500-2000 forintért. Patikákban viszont még olcsóbban, 7-800 forintért lehet hozzájutni az öltözethez. Ha a család elfelejti megvenni a szettet vagy nincs rá pénze, akkor megoldják valahogy, mondták a megkérdezett szülésznők. Nagyon prózai oka van annak, miért nem tudják a kórházak maguk biztosítani ezt a néhány száz forintos tételt: nincs rá pénz. “Amikor néha kesztyű sincs az osztályon, akkor nem tudom értelmezni a kérdést” – fogalmazott egy szülésznő.