Fidesz: Gyurcsány ugyanott folytatná ahol abbahagyta

Vona Gábor és a Jobbik a pénzért és a hatalomért mindenre képes – mondta Hidvéghi Balázs. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Jobbikban valaha azt mondták magukról, hogy nemzeti politikát folytatnak, nemzeti radikalizmust ígértek. Ehelyett most kiderült, hogy Vona "külföldre járkált, és ott az iszlámot és Allahot dicsőítette" – mondta.

"Szerintem ez önmagáért beszél, egy abszolút megbízhatatlan politikusról és politikai erőről van szó" – mondta Hidvéghi, aki szerint ez kiderült akkor is, amikor a bevándorlás és a "Soros-terv" elleni küzdelemben sem lehetett rájuk számítani. Karácsony Gergely köpönyegforgató, alig tudja követni bárki is, hogy valójában milyen hazát szeretne – mondta Hidvéghi. Karácsony szerint a Párbeszéd és az MSZP olyan közös hazát szeretne, amelynek legfontosabb pillére az együttműködés. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Karácsony "lassan már minden baloldali pártot megjárt és mindenkivel lepaktált". Az SZDSZ köreiben kezdte, aztán az LMP-ben folytatta, támogatta Bajnai Gordont is, majd hátat fordított az LMP-nek és a Párbeszédben kötött ki. Miközben korábban "azt mondta, hogy utálja a szocikat és Gyurcsányt is csak Unicummal hajlandó elviselni, most meg az MSZP-vel paktált le, a szocialisták arca lett, aki Gyurcsánynak is oszt lapokat" – mondta Hidvéghi. A baloldalon Gyurcsány Ferenccel az élen ugyanazok készülődnek, akik egyszer már tönkretették Magyarországot – írta közleményében a Fidesz. Ők soha nem a magyar embereket, hanem a külföldi érdekeket és a multikat szolgálták. Így tették tönkre a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozásokat, duplázták meg a munkanélküliséget, lopták szét a nemzeti vagyont, az egekbe emelték a rezsit, devizahitelekbe taszították az embereket, sorozatos megszorításokkal sújtották a családokat, a dolgozókat és a nyugdíjasokat – írta a párt. Gyurcsány ugyanott folytatná ahol abbahagyta, újra kiszolgáltatná az országot a külföldi érdekeknek, Soros és Brüsszel kedvéért pedig pillanatok alatt bevándorlóországgá tenné hazánkat.