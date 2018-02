Fidesz: Czeglédy visszaél a joggal és szökni akar

Az ügyészség csak az egyéni országgyűlési képviselő-jelöltségének jogerős nyilvántartásba vételét követően dönthet az előzetes letartóztatásban Czeglédy Csaba ügyében – mondta Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.

A valasztas.hu-n szereplő adatok szerint a Vas megye 1. számú, szombathelyi székhelyű választókerületben legalább ötszáz választópolgár ajánlásának átadásával Czeglédyt független jelöltként bejelentették a választókerületi választási bizottságnál. A választási eljárásról szóló törvény alapján a leadott ajánlások ellenőrzésére három napja van az illetékes választókerületi választási irodának. A jelöltek nyilvántartásba vételéről – legkésőbb a bejelentéstől számított negyedik napon – döntenek a választási bizottságok. A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. Az Országgyűlésről szóló törvény alapján a jogerősen nyilvántartásba vett jelölteteket a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz. Czeglédy és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Czeglédy, az Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt szombathelyi önkormányzati képviselője, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal előzetes letartóztatását.