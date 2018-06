Fidesz: az Európai Bizottság Soros bábja

A kormánypárti politikus kifejtette: csütörtökön a Soros-birodalom központja, a Nyílt Társadalom Alapítványok sajtóközleményben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket Magyarország ellen, amiért a parlament elfogadta a "Stop Soros" törvénycsomagot és a Magyarország megvédését szolgáló alaptörvény-módosítást. Rá néhány órával az Európai Bizottság máris bejelentette: meg fogják vizsgálni a két jogszabályt, és ha szükséges, akár lépéseket tesznek ellene - idézte fel Hollik István. A KDNP-s politikus szerint ez ismét megerősítette, hogy a Soros-alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot. Mint mondta, azt korábban is látták már, hogy Soros György Brüsszelbe járt eligazítást tartani az Európai Bizottság vezetőinek. Ezek a megbeszélések soha sem nyilvánosak, noha számos esetben kérték, tegyék azzá őket, de ez nem történt meg - jegyezte meg Hollik István. Hozzátette: azt is látták, hogy Soros Györgynek mindenhol megvannak az emberei, akik teljesítik a kéréseit, így a brüsszeli bizottságban, az Európai Parlamentben, az ENSZ-ben és más nemzetközi, uniós intézményekben is. Ez a dróton rángatott Soros-hálózat azért támadja Magyarországot, mert "mi nem vagyunk hajlandóak végignézni, hogy Magyarországból bevándorlóországot csináljanak", ahogy azt sem, hogy Európában népességcserét hajtsanak végre - értékelt. Mi megvédjük magunkat, ezért is fogadta el az Országgyűlés az illegális migráció szervezését büntető "Stop Soros" törvénycsomagot és a migránsok betelepítését tiltó alaptörvény-módosítást - hangoztatta Hollik István. Megerősítette: emellett adóügyi eszközökkel is fel kívánnak lépni a bevándorlás ellen, és bevándorlási különadót vezetnek be.