Fidesz: az ENSZ és az EU is támogatja a migrációt

Hende Csaba (Fidesz) azt mondta: újabb megerősítést nyert, hogy az illegális migrációt legalább részben az ENSZ menekültügyi főbiztossága és az unió szervezi és finanszírozza. Szerinte a migránsoknak Soros György és az ENSZ pénzével feltöltött, névtelen bankkártyákat osztogatnak.

Ennek óriási biztonsági kockázata van, akár a terrorizmust vagy az embercsempészeket is finanszírozhatják – mondta. Hende sajtóinformációikra hivatkozva azt mondta: havonta érkezik pénz a Görögországban kiállított kártyákra, és az 58 millió euróhoz több mint 83 ezer ember fért már hozzá. Mindez ellentétes a pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló rendelettel is – mondta. Hende szerint tavasszal újabb migránsáradat várható a Nyugat-Balkánon, a magyar határvédelem azonban fel van készülve. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bírálta a migrációt támogató európai pártcsaládokat, de az Európai Néppárthoz tartozó pártoknak a biztonság lesz a legfontosabb. A választók szerinte csak ebben a pártcsaládban találnak olyan pártokat, amelyek ellenzik a bevándorlást – mondta. Dömötör szerint a választásig Brüsszelben véglegesíteni akarják a bevándorlást támogató és állandóvá tevő eljárásokat. Most áll fel egy új intézményrendszer: pénzzel feltöltött kártyával, egyszerűsített vízummal, betelepítési programokkal és a határvédelmi jog elvételével tennék könnyebbé a migrációt. És ezzel teljesen kiszolgáltatnánk Európát és benne Magyarországot. "Most már tudjuk, hogy uniós pénzből is finanszírozzák azokat a migránskártyákat, amelyekkel a bevándorlók készpénzhez juthatnak, mindenféle érdemi ellenőrzés nélkül" – mondta. "Azt is tudjuk, hogy az Európai Parlament ezen a héten is tárgyal a migránsvízumokról, amelyeket félrevezető módon humanitárius vízumnak neveznek. Azt is tudjuk, hogy a betelepítési kvóta továbbra is ott lappang a tárgyalóasztalok környékén." Szerinte elfogadhatatlan a bevándorlási csomag, amely hazardírozás Európa jövőjével. "Nem akarunk sem migránskártyákat, sem migránsvízumot, sem nyitott határokat és betelepítéseket sem. Mi nem a bevándorlásra akarunk pénzt költeni, hanem a gyermeket nevelő családokra. A tét tehát nem is lehetne nagyobb. Nyílt társadalom, vagy nemzetek Európája. Nem kérdés, hogy mi melyik oldalon állunk ebben a vitában" – mondta.