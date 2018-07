Fico szerint Soros emberei buktatták meg

"Olyannak mutatták magukat, mint egy szép kezdeményezés, aminek semmi köze nincs a politikához, de becsaptak mindenkit" – mondta Robert Fico a Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezésről, amelynek vezető szerepe volt a a teljes kormányátalakítással végződő szlovák belpolitikai válságban.

A Tisztességes Szlovákiáért eddig kizárólag politikamentes, civil kezdeményezésként jellemezte magát, ám hétfőn gyakorlatilag beszállt a választási küzdelembe. A kezdeményezés három nagyvárosban – Pozsonyban, Nyitrán és Zsolnán – függetlenként induló főpolgármester-jelölteket támogat a novemberi helyhatósági választásokon. Fico azt mondta: ha a kezdeményezés vezetői be akarnak szállni a politikai küzdelembe, alapítsanak pártot, és ne egy civil szervezet szerepében tetszelegjenek, amelyet aztán politikai mozgalommá alakítanak. "Nagyon rossz lenne, ha az országot nem a polgárai által választott politikusok, hanem külföldi pénzemberek irányítanák" – mondta Fico. A volt kormányfő szerint pártja jó eredményt fog elérni a helyhatósági és a 2020-ban esedékes parlamenti választásokon is. "Nekem mindegy, mit beszélnek ezek a Soros-gyerekek, mi jó eredmény elérésére készülünk a helyhatósági választásokon és a következő parlamenti választáson is, amely után kormányt akarunk alakítani." Fico korábban már többször is összefüggésbe hozta Soros Györgyöt a tavaszi belpolitikai válsággal, és azt külföldről szervezett államcsínykísérletnek minősítette. Az MTI szerint Fico kijelentései a többnyire külföldi kézben lévő liberális szlovák sajtót arra késztették, hogy "cenzúrázza" a volt miniszterelnök olyan kijelentéseit, amelyekben Sorost is említi.