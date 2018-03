Fico feltételeket szabott a lemondásához

Robert Fico bejelentette, hogy bizonyos feltételekkel kész lemondani a kormányfői tisztségről. A szlovák kormánykoalíciót alkotó három párt vezetője egyeztetett a koalíció jövőjéről. Fico azt mondta: döntéséről szerdán tájékoztatta Andrej Kiska államfőt is.

A kormányfő három feltételhez köti a távozását: az államfő – a választások eredményeit tiszteletben tartva – elfogadja, hogy a választásokon győztes párt, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) jelöli az új kormányfőt, elfogadja a miniszterelnök lemondását követően megalakuló kormányt, illetve elfogadja a hárompárti koalíció közti koalíciós szerződést és szavatolja, hogy a koalíció tovább működhessen. Fico szerint a koalíció kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a lakosságnak a parlamenti választáson kinyilvánított akaratát. A miniszterelnök szerint van esélye, hogy a belpolitikai válság előrehozott választásokhoz vezet, ám ezekre instabil és kaotikus körülmények között kerülne sor. Elfogadja, hogy a polgárok kifejezzék véleményüket, de azt is fontosnak tartja, hogy a választók a demokratikus választásokon kinyilvánított akaratát mindenki tiszteletben tartsa. "Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a jelenlegi kormánykoalíció, amely ilyen választás eredményeképpen jött létre, továbbra is betöltse a választóktól kapott mandátumát" – mondta Fico. A miniszterelnök szerint a média már két hete úgy mutatja be az országot, mint "egy sötét lyukat Európában." Ezt a képet elutasítja, annál is inkább mivel Szlovákia jelenleg "jó kondícióban van" ami a jelenlegi kormánykoalíciónak köszönhető, s arra kötelezi a kormányt, hogy továbbra is a választók akaratának beteljesítésén dolgozzon nem pedig arra, hogy "bármiféle ok nélkül" átadja az állam irányítását az "ellenzéki amatőröknek". A hármas kormánykoalíció másik két pártja támogatta Fico döntését. Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) a meggyilkolt újságíróra, Ján Kuciakra utalva azt mondta, hogy az ellenzék "visszaél két fiatal halálával". Danko a jelenlegi kormány felelősségéről és egy ellenzéki koalíciórról, azt mondta: nem szeretné, hogy "politikusoknak ez a generációja irányítsa ezt az államot". Bugár Béla, a kormánykoalíció legkisebb pártja, a Most-Híd elnöke azt mondta: értékeli a kormányfő döntését, mivel úgy látják, hogy ez a lépés is hozzájárulhat a kialakult helyzet megnyugtatásához. Az előrehozott választások megtartását követelő, a kormányfővel szemben bizalmatlansági indítványt beterjesztő ellenzéki pártok elégtelennek minősítették Fico lépését. A legerősebb ellenzéki párt, a liberális Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) frakcióvezetője azt mondta: "a kormány nem hallgatja meg az emberek hangját, akik előrehozott választásokat akarnak, s nem elégszenek meg bábcserével". Boris Kollár, a Család vagyunk csoportosulás vezetője azt mondta: "a legtisztább megoldás az lenne, ha az emberek kezébe tennék a döntést". Veronika Remisová, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) frakcióvezetője arra szólította fel Kiskát, hogy ne tegyen eleget a kormányfő feltételeinek mivel "az emberek már elvesztették az államba és annak intézményeibe vetett bizalmukat". Az államfő szóvivőjén keresztül azt üzenve: a kormánykoalíció pártjai megígérték, hogy bemutatják neki azt a legalább 76 képviselői aláírást, amely bizonyítja, hogy a koalíció rendelkezik a szükséges támogatással a 150 fős pozsonyi parlamentben. A Smer vezetése és a koalíció másik két pártja azután kezdett egyeztetni, hogy hétfőn lemondott Robert Kalinák belügyminiszter, Bugár pedig bejelentette: tárgyalni akarnak az előrehozott választásokról lehetőségéről, és ha ezek nem járnak sikerrel, kilépnek a kormányból. A belpolitikai válság azután alakult ki, hogy február végén élettársával együtt meggyilkolták Kuciakot. A kettős gyilkosság után először a belügyminiszter, majd a kormány távozását kezdték követelni ellenzéki pártok. Az előrehozott választások megtartására Fico ellenlábasa, az államfő tett először javaslatot. A kormányfő Kiska lépéseit a demokratikus parlamenti választási eredmények megtagadásának, "az újságíró-gyilkosság után történteket" pedig az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte, amelynek "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott".