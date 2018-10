Fiatalokra és nőkre van szüksége a CDU-nak az elnökjelölt szerint

A politikai pályafutását 2009 óta szüneteltető volt parlamenti frakcióvezető a fővárosban tartott tájékoztatójával tért vissza a német közéletbe. Kiemelte, hogy a CDU-t határozottan, de "nyugodt kézzel" vezetné egy olyan korban, amelyet a "radikális változások" jellemeznek. "Migráció, globalizáció, klímaváltozás, digitalizáció, ezek korunk legnagyobb kihívásai" - mondta Friedrich Merz. A CDU megújításában szerinte azt az elvet kell követni, hogy "a nemzeti identitásnak és a hagyományos értékeknek szilárd helyük van gondolkodásunkban és cselekedeteinkben, különösen most, a migráció és a globalizáció korában". Hangsúlyozta: a CDU-nak meg kell hallgatnia az embereket, meg kell értenie gondjaikat és az alapelveinek megfelelő válaszokat kell adnia. Világossá kell tennie, hogy a politikai spektrum közepén foglal helyet, és nem szabad beletörődnie, hogy "a balszélről és a jobbszélről" érkező pártok a politikai rendszer tartós szereplőivé, a tartományi törvényhozásokban és a szövetségi parlamentben (Bundestag-) képviselettel rendelkező tényezővé válnak. A távozó elnökről, Angela Merkel kancellárról szólva kiemelte, hogy tiszteletet és elismerést érdemel a CDU vezetőjeként 18 éven keresztül végzett munkájáért. Arra a kérdésre, hogy miként működne együtt vele a párt új elnökeként, idézte a kancellár hétfői nyilatkozatát, amelyben Angela Merkel merész és kockázatos döntésnek nevezte a pártelnöki és a kormányfői tisztség szétválasztását, és kijelentette: készen áll részt venni ebben a merész vállalkozásban. "Szilárd meggyőződésem, hogy Angela Merkel és én kijövünk és boldogulunk majd egymással a megváltozott körülmények között" - mondta Friedrich Merz. Azzal kapcsolatban, hogy a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös Bundestag-frakciójának éléről éppen Angela Merkel nyomására kellett távoznia 2002-ben, elmondta, közismert, hogy a frakcióvezetői tisztség elveszítése nem boldogsággal töltötte el, de egyetértett azzal az elvvel, hogy egy ellenzékben lévő pártban ugyanannak a személynek kell betöltenie az elnöki és a frakcióvezetői pozíciót. Azzal összefüggésben, hogy 2002 után fokozatosan kiszorult a politikából, elmondta, hogy ez nem volt "drámai" folyamat, és nem kell megbékélnie Angela Merkellel, mert nincsen köztük konfliktus. Hozzátette, hogy az utóbbi években többször találkoztak is. Ugyanakkor azzal kapcsolatban, hogy 2009-től már Bundestag-képviselőként sem vállalt politikai szerepet, megjegyezte: előfordul, hogy emberek nem férnek meg egymással, és szétválnak útjaik. Friedrich Merz elmondta: a gazdaságban liberális, az értékeket tekintve konzervatív, a társadalompolitikában a közösség iránti felelősségvállalás fontosságát valló embernek tartja magát. Továbbá "meggyőződéses európai és transzatlantista", és úgy véli, hogy Németországnak "a Nyugat demokráciáival" kell közösséget vállalnia. Az Európai Unióval kapcsolatban kiemelte, hogy a következő időszak legnagyobb kihívása az euróövezet egységének megőrzése, "összetartása" lesz. Aláhúzta, hogy az eddiginél jóval nagyobb figyelmet érdemelnek Emmanuel Macron francia államfő javaslatai az euróövezet továbbfejlesztéséről, és többet kell foglalkozni az Európai Bizottság úgynevezett fehér könyvével is, amelyben a brüsszeli testület öt lehetséges forgatókönyvet vázolt fel az EU jövőjéről. A CDU december 7-én Hamburgban kezdődő kétnapos tisztújító kongresszusáig tartó időszakról elmondta, hogy élénk és a jövőbe mutató vitát szeretne az elnökjelöltek között. Ismertette, hogy kapcsolatba lépett a másik két esélyes jelölttel, Annagret Kramp-Karrenbauer főtitkárral és Jens Spahn egészségügyi miniszterrel, és megállapodott velük, hogy valamennyien méltányos, tisztességes kampányt folytatnak. Friedrich Merz jelenleg a világ legnagyobb vagyonkezelő társasága, a Blackrock németországi vállalatának felügyelőbizottsági elnökeként dolgozik. Elmondta, hogy nem tapasztal érdekkonfliktust munkája és újrakezdett politikai tevékenysége között. Hozzátette: távozik a vállalattól, ha megválasztják a CDU elnökének.