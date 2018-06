Feszült légkörben találkoznak a G7-ek vezetői

Amerikai-európai összeütközés várható a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) pénteken kezdődő kanadai csúcstalálkozóján: az Atlanti-óceán két oldalán az iráni atomalku, a védővámok és a klímavédelem terén is homlokegyenest eltérő állásponton vannak a politikusok.

Az Európai Unió vezetői, illetve az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Olaszország, Franciaország, Japán és Nagy-Britannia állam- és kormányfői a Québechez közeli La Malbaie-ben gyűlnek össze. Találkozójukra árnyékot vet, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya több kérdésben gyökeresen más nézeteket vall, mint európai partnerei. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy egyelőre azt sem tudni, ezúttal elfogadnak-e közös zárónyilatkozatot. Angela Merkel német kancellár szerdán azt mondta: nem kell minden áron ragaszkodni a közös nyilatkozathoz, és nem szabad csak a kompromisszum kedvéért kompromisszumot kötni. Ez azonban ellentmond a G7 szellemiségének, amelynek célja, hogy értékközösségként közös megoldásokat találjon a globális kihívásokra - hívta fel a figyelmet a dpa német hírügynökség. A legritkább esetben fordul csak elő, hogy mindössze a házigazda összefoglalója zárja az eseményt. Tavaly, a taorminai találkozón, nagyon közel jutottak a résztvevők ahhoz, hogy ne adjanak ki zárónyilatkozat. Ez volt az első alkalom, hogy Donald Trump képviselte az Egyesült Államokat a G7-ek csúcstalálkozóján. Trump csütörtökön egy Twitter-üzenetekkel fokozta az amúgy is paprikás hangulatot. Az amerikai elnök közölte: a csúcstalálkozón kereskedelmi kérdésekben az Egyesült Államokért fog küzdeni. Belső körökből származó információk szerint Trump azon is gondolkozott, hogy lemondja a részvételét a csúcstalálkozón, mert nem akarja, hogy a többi résztvevő kioktassa. A washingtoni vezető állítólag dühös Justin Trudeau kanadai miniszterelnökre, Angela Merkel német kancellárra és Theresa May brit kormányfőre, mert határozottan szembeszegülnek vele a kereskedelmi kérdésekben.