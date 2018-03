Festékkel dobálták meg a Csongrád Megyei Főügyészég épületét

Festékkel dobálták meg Szegeden a Csongrád Megyei Főügyészég épületét azután, hogy a belvárosban tüntetést tartottak Czeglédy Csaba mellett. Szombaton délután a Szegedi Törvényszék előtt tartottak demonstrációt Tüntetés Szegeden Czeglédy mellett, az ügyészség visszaélései ellen címmel. A Facebookon az egyik hozzászóló meg is osztott egy fotót a főügyészség összefestékezett homlokzatáról. Czeglédy és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott, és 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Független képviselőjelöltként indul a Vas megyei 1-es számú választókerületben az országgyűlési választásokon.