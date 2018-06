Ferenc pápa: Afrikába kellene fektetni, hogy megálljon a migráció

A katolikus egyházfő genfi látogatásáról hazafelé utazva tartott sajtótájékoztatót repülőgépének fedélzetén csütörtök késő este. Ezen ismét szorgalmazta, hogy a célországok fogadjanak be annyi menekültet, amennyit csak el tudnak helyezni, egyúttal viszont azt is hangsúlyozta, hogy pénzt kellene fordítani Afrikában arra, hogy az emberek ne forduljanak embercsempészekhez egy jobb élet reményében. Utóbbi kijelentésével támogatni tűnt az Európai Unió több tagállamának felvetését, amely azt szorgalmazza, hogy nyújtsanak több fejlesztési támogatást afrikai országoknak annak érdekében, hogy az emberek a hazájukban tudjanak boldogulni, és ne kockáztassák az életüket az európai partok elérésének reményében. "Sok európai kormányt foglalkoztat az a terv, amely szerint sürgősen be kellene fektetni ezekben az országokban, ott munkát és oktatást biztosítani az embereknek" - fogalmazott Ferenc pápa. Az egyházfő egyúttal méltatta Olaszországot és Görögországot amiatt, hogy nagylelkűen befogadtak számos, a Földközi-tengerből kimentett embert.