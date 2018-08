Felkészült a NAV a bevándorlási különadó beszedésére

Felkészült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bevándorlási különadó beszedésére. Az új adóteher szabályait következetesen számon fogja kérni az érintett szervezeteken – írja a Magyar Idők.

Sors László, az adóhatóságot vezető államtitkár szerint az illegális bevándorlást támogató szervezetek adóügyi feladatai lényegében nem különböznek a vállalkozások kötelező teendőitől. Az adóhivatal ezért a bevándorlási különadót a többi adónemhez hasonlóan kezeli, ennek megfelelően az érintetteket tájékoztatja a kötelezettségeikről, ellenőrzi azok teljesítését, szükség esetén pedig szankcionál. A NAV vezetője szerint az adóhivatal minden kérdésben, így az adóbevallások kitöltésében is segítséget nyújt, a hivatali honlapon a külföldi érintettekre tekintettel angolul is közzétették a részletes tájékoztatót. A szervezeteknek augusztus 25-ig kell bejelentkezniük a NAV-nál, első adóbevallásukat szeptember 15-ig kell leadniuk. A bevallást ezután a támogatást követő hónap 15. napjáig a támogatást nyújtó szervezetnek kell bevallania és megfizetnie, arról pedig a támogatásban részesülő számára is nyilatkozatot kell tennie. A kötelezettség azokra vonatkozik, akik a bevándorlás támogatására a médiakampányokat és a médiaszemináriumokat tartanak, hálózatot építenek és működtetnek, a migrációt kedvezően bemutató propagandatevékenységet végeznek. Adófizetés és nyilatkozattétel híján a támogatott szervezet válik adóalannyá. A 25 százalékos adót az anyagi támogatás értéke vagy a bevándorlást segítő tevékenység költsége után számítják, az ebből származó bevétel határvédelmi feladatokra használható föl.