Feljelentették Botka Lászlót a Szeviép-ügy miatt

A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a szegedi városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a Szeviép-ügy politikusok, rendőri és ügyészi vezetők vezényletével jó előre megkoreografált büntetőügy, amelynek az építőipari cég első fokon elítélt három vezetője csupán mellékszereplője volt. Szabó Bálint szerint 2008-ban vezető szegedi szocialista politikusok a Szeviép-vezérekkel közösen elhatározták, hogy a vállalkozáson keresztül közpénz-milliárdokat tüntetnek el helyi nagyberuházások során. Megállapodtak abban is, hogy az esetleg adódó büntetőügyeket befolyásukkal visszaélve helyi rendőri és ügyészi vezetőket felhasználva próbálják majd elsimítani - állította a jogász, aki a Szeviép-ügyet maffia-bűncselekménynek nevezte. Ahogy Czeglédy Csabát vagy a Szeviép egyik tulajdonosát és vezetőjét, úgy nemsokára „Botka Lászlót is bilincsben, vezetőszáron fogják elvinni” - fogalmazott a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője. Szabó Bálint szerint az ügy egyik kulcsszereplője Ujhelyi István korábbi sofőrje, aki 2008-ban a Szeviép-cégcsoporthoz „ejtőernyőzött”, majd segédkezett eltüntetni több száz millió forintot. Ezért kezdeményezte, hogy a hatóságok indítsanak nyomozást a Szeviép egyik leányvállalata, a Biztonsági Üzem Kft. csődjének ügyében is. A cégnél az anyavállalathoz hasonló folyamatok zajlottak le, a kft. is felszámolással szűnt meg, több károsultat és mintegy százmillió forint tartozást maga után hagyva - mondta. Az ügyvéd kezdeményezte, hogy az önkormányzat hozzon létre vizsgálóbizottságot annak felderítésére, milyen szerepe volt a városnak a Szeviép-ügyben. A Botka László vezette önkormányzat és cégei szerinte 16 milliárd forinttal "tömték ki" a Szeviépet, ebből több mint 10 milliárd kézen-közön eltűnt - közölte Szabó Bálint. Úgy gondolja, tiltott pártfinanszírozás történhetett, és az összeg egy részét a 2010-es önkormányzati kampányban használták föl - tette hozzá. A jogász kifejtette, a Szeviép-ügyben "nagykoalíció" volt az elmúlt nyolc évben. Ebben az ügyben nem csupán szegedi szocialista politikusok fognak megbukni, hanem a helyi Fidesz vezető és befolyásos politikusaira is "rávetül a gyanú árnyéka" - mondta. A Szeviép-ügyet Botka László és a szocialisták a helyi Fidesz segítsége nélkül nem tudták volna megvalósítani - állította. Szabó Bálint szerint ezt támasztja alá, hogy a szegedi fideszes politikusok semmit nem tettek annak érdekében, hogy ne lopják el a pénzeket vagy az alvállalkozókat kártalanítsák. A kormánynak és személy szerint Lázár Jánosnak köszönhető, hogy a károsultak, ha hosszú idő után is, de hozzájutottak a pénzükhöz - hangsúlyozta. A polgármesteri kabinet által a helyszínen kiosztott közlemény szerint „Szeged nem kér Szabó Bálint hazudozásaiból, a Vas megyéből ideszerződött provokátor mocskolódásából”. Felszólították Lázár Jánost, „ne hergelje tovább a szegedieket, és hívja vissza hamis kutyáját a városból”. A közleményben arra kérik a „bukott minisztert”, hogy „az aljas és gyáva vádaskodás helyett inkább arról adjon számot, miért szerződött 300 millió forintért Hódmezővásárhely polgármestereként a Szeviéppel”.