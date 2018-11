Félidős választás: 115 profilt törölt a Facebook

A Facebook és az Instagram 115 felhasználói fiókot távolított el, miután az amerikai hatóságok jelezték a cégnek, hogy a felhasználók gyanús tevékenységet végeznek, és feltehetően külföldi szervezethez köthetők - jelentette be a legnagyobb közösségi oldalt működtető Facebook Inc. kedden, pár órával azelőtt, hogy az Egyesült Államokban megkezdődnek az úgynevezett félidős választások.

A cég blogbejegyzésben tudatta: vizsgálatot indít annak kiderítésére, hogy a letiltott fiókok az orosz Internetkutató Ügynökséghez (IRA) vagy más szervezethez köthetőek-e. Az amerikai hírszerzés szerint a formálisan magáncégnek számító IRA nem más, mint trollfarm, amelyen keresztül Oroszország külföldi választásokban avatkozik be álhírek terjesztésével és a társadalmi feszültségek kiélezésével. A 115 letiltott oldal többsége, 85 az Instagram fotómegosztón volt aktív, 30 pedig a Facebookon. A fiókok többnyire angolul posztoltak, de kapcsolatban álltak francia és orosz nyelvű fiókokkal is. Némelyik celebekre specializálódott, mások viszont politikai vitákat gerjesztettek. Az amerikai szövetségi hatóságok hétfőn közleményben figyelmeztették az embereket, hogy „több külföldi szereplő, különösen Oroszország” továbbra is megpróbálja befolyásolni a választói gondolkodást és akaratot azáltal, hogy társadalmi feszültséget szít. A közösségi médiát működtető amerikai óriáscégek az elmúlt két évben éles bírálatokat kaptak, amiért a két évvel ezelőtti amerikai választásokat megelőzően nem tettek eleget azért, hogy megfékezzék az álhírek terjedését. Mark Zuckerberg, a Facebook alapító vezetője eleinte egyenesen tagadta, hogy a Facebooknak bármilyen hatása lehetett a választások kimenetelére. Mostanra azonban a cég számos olyan intézkedést hozott, amelynek célja a külföldi beavatkozás megakadályozása és az álhírek áradatának feltartóztatása. Az amerikai sajtó a múlt hét végén arról számolt be, hogy a Twitter 10 ezer fiókot törölt. Ezek automatikusan tettek közzé olyan üzeneteket, amelyeknek az volt a célja, hogy minél kevesebb amerikai menjen el szavazni. Az Egyesült Államokban kedden a szövetségi képviselőház tagjait és a szenátus tagjainak mintegy harmadát választják meg, ami meghatározza majd a következő elnökválasztásig hátralévő két év politikáját.