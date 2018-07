Fél évszázad után változik a fővárosi patkányírtás

A cikk szerint a közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett RNBH Konzorciummal a Fővárosi Önkormányzat már meg is kötötte a szerződést, amelynek alapján 2022-ig a konzorciumot alkotó négy társaság végezheti a patkánymentesítést Budapest területén, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság nem határoz másképp. A Bábolna Bio Kártevőirtó Kft. - jogelődjeivel együtt - 1971 óta irtotta a patkányokat a fővároshoz tartozó 525 négyzetkilométeren, azon belül több mint 220 ezer objektumban, illetve az azokhoz tartozó csatornahálózatban. A rendszeres és szisztematikus munkának köszönhető, hogy míg a 1960-as évek végén legalább kétmillió patkány szaladgált Budapest területén, a főváros immár hosszú évek óta patkánymentesnek tekinthető. A Bábolna Biónál - amelynek szerződése június végén járt le - a lap érdeklődésére azt mondták, nem tudnak arról, hogy július elseje óta bárki is végzett volna ingyenes patkánymentesítést a fővárosban, a rágcsálókkal kapcsolatos bejelentések továbbra is hozzájuk érkeznek, ám ezekre érdemben már nem reagálhatnak. A döntőbizottság július 18-i határozatából az is kiderül, hogy a szerződés lejártát követően, a szolgáltatás ellátatlansága miatt már több mint 430 bejelentés érkezett a Fővárosi Önkormányzathoz. Ez másfélszerese a korábbi irtási időszakban beérkezett panaszok számának, a főváros járványügyi osztályának tájékoztatása szerint pedig "az elmúlt napokban a helyzet kezd tarthatatlanná válni". A Fővárosi Önkormányzat kommunikációs igazgatóságánál ugyanakkor jelezték: július 19-től már újra van gazdája a patkányirtásnak. Az RNBH Konzorcium a lakossági bejelentéseket a 06/70-364-6531 telefonszámon és a patkanyirtas@gmail.com címen fogadja.