Hétfőn a hajnalban képződött párafoltok általában megszűnnek és fátyolfelhős, napos idő lesz (de főleg a keleti, északkeleti és a nyugati tájakon tartósan rétegfelhős maradhat az ég). Eső kizárt – írja a Köpönyeg. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 16 és 20 fok közötti enyhe idő várható – de a tartósabban ködfelhős tájakon csak 12-15 fok valószínű.

Keddtől csütörtökig nyugodt, eseménytelen és továbbra is az átlagosnál melegebb időre van kilátás. Reggelente ködfoltok képződnek, míg napközben változóan felhős idő ígérkezik. A délkeleti szél gyakran lesz élénk. 17-18 fok körül alakul a maximum. Pénteken és a hétvégén erősödik a ködhajlam, egyre nagyobb területen lehet párás a levegő. Napközben továbbra is lesznek naposabb területek is. Eső nem valószínű. 15 fok köré gyengülhet a nappali felmelegedés.