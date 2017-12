Fabiny: karácsony egyszerre szól a fényről és a sötétről

Karácsony egyszerre szól a fényről és a sötétről, Jézus jászla mögött már ott van a kereszt is – mondta Fabiny Tamás a karácsony másnapján tartott ünnepi istentiszteleten. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke azt mondta: miközben a betlehemi pásztorokat "körülragyogta az úr dicsősége", Heródes "már forralta szörnyű tervét" a betlehemi gyermekek meggyilkolására.

A karácsonyi fény mellett ma is ott van az árnyék, hiszen a Közel-Keleten csak kevesen mernek ünnepelni. "Nekünk értük is kell imádkozni: a mai betlehemiekért, kisdedekért és idősebbekért, palesztinokért, zsidókért, keresztényekért és más vallásúakért" – mondta Fabiny. December 26-a nemcsak karácsony ünnepe, hanem az első keresztény vértanúé, Istváné is, aki vértanúhalála előtt ugyanazokkal a szavakkal imádkozott gyilkosaiért, mint Jézus a kereszten. Tudja, mennyire nehéz, de mégis imádkozni kell az üldözőkért is, hiszen Jézus és István is erre tanít – mondta Fabiny. István gyilkosai Saul lábához rakták le ruhájukat, míg kövezték őt. Talán ha nem imádkozott volna István az üldözőiért, Saulból sem lett volna Pál. "A sötétség újra és újra terjed a történelemben, mert a világosság ugyan világított, de a sötétség nem akarta befogadni." A világ világosságát nem lehet eloltani, és a hívő emberek maguk is e fény hordozói – mondta Fabiny. Az istentisztelet úrvacsoraosztással fejeződött be.