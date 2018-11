Exkatona lövöldözött Kaliforniában

Volt katona a 13 halálos áldozattal járó dél-kaliforniai ámokfutás elkövetője a Ventura megyei seriff csütörtöki tájékoztatása szerint. A 28 éves Ian David Long szerdán későn este egy szórakozóhelyen nyitott tüzet vaktában egy diákrendezvény résztvevőire, köztük a Pepperdine Egyetem hallgatóra a dél-kaliforniai Thousand Oaks városában. A lövöldözésben Long is meghalt, öngyilkos lett. Kórházba szállítás után meghalt Ron Helus rendőr is, aki éppen a lövöldözéskor lépett be a szórakozóhelyre. A helyszínen egyébként hat, szolgálaton kívüli rendőr is volt. A sebesültek pontos számát egyelőre nem közölték, de bejelentették: 21 sebesültet csütörtökön délelőtt hazaengedtek a kórházból.. Geoff Dean seriff csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: Long egyetlen fegyvert, egy Glock típusú pisztolyt használt. Tettének oka egyelőre ismeretlen. A seriff megerősítette, hogy Long öngyilkos lett, és már halott volt, amikor a rendőrök megérkeztek a helyszínre. A szórakozóhely irodájában találták meg a holttestét. Az elkövető - mint Geoff Dean elmondta - korábban kisebb, közlekedési ügyekben került összeütközésbe a törvénnyel, 2015-ben pedig ő volt verekedés áldozata egy szórakozóhelyen. Long 2008 és 2013 között a fegyveres erők kötelékeiben, a tengerészgyalogságnál szolgált. Donald Trump elnök elrendelte a nemzeti lobogó félárbocra engedését a Fehér Háznál, a középületeken, valamennyi katonai bázison, tengerészeti állomáson és az Egyesült Államok külképviseletein.