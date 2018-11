Európai elfogatóparancs egy sztálinista lengyel bíró ellen

Európai elfogatóparancsot adtak ki a lengyel hatóságok Stefan Michnik volt lengyel katonai bíró ellen, aki a gyanú szerint 1952-53-ban emberiesség elleni bűntetteket követett el, többek között halálos ítéleteket adott ki a második világháborús lengyel Honi Hadsereg katonáira. A már október 26-án kiadott elfogatóparancsról Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter és főügyész számolt be csütörtöki sajtóértekezletén. Elmondta: a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) ügyészi tagozata többek között négy, Michnik által elkövetett bírósági gyilkosságról gyűjtött össze bizonyítóanyagot. Az IPN harminc, emberiesség elleni bűntett elkövetésével gyanúsítja Michniket. Ezeket 1952-1953-ban követte el, amikor a varsói katonai kerületi törvényszék bírájaként ítéleteket hozott a második háború idején és az ezt követő években a német és a szovjet megszállás ellen harcoló lengyel katonákra. A csütörtöki sajtóértekezleten szintén megszólaló Andrzej Pozorski főügyészhelyettes szerint a bizonyítóanyagból kiderült, hogy Michnik a korabeli jogszabályokat is megszegve, elsősorban ideológiai érvek alapján az akkori hatalom által politikai ellenfeleknek tartott személyek megsemmisítésére törekedett. A gyanúsítottra akár életfogytiglani büntetés is kiszabható tetteiért. A 89 éves Stefan Michnik - aki egyébként Adam Michniknek, a Gazeta Wyborcza lengyel balliberális napilap főszerkesztőjének féltestvére - jelenleg Svédoroszágban él. A svéd bíróság már 2010 novemberében elutasította a varsói katonai kerületi bíróság korábbi, kisebb súlyú bűncselekmények miatt kiadott európai elfogató parancsát. Uppsala város kerületi bírósága akkor a svéd jog értelmében elévültnek találta a gyanú szerint elkövetett tetteket.