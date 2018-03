EU: maradnak az oroszok elleni szankciók

A tájékoztatás szerint az uniós tagországok külügyminisztereinek tanácsa - úgynevezett írásos eljárás útján - "a fennálló helyzet értékelését követően nem tartotta indokoltnak a szankciórendszer módosítását". A szóban forgó intézkedések vagyoni eszközök befagyasztásából és utazási tilalomból állnak, és továbbra is 150 emberre és 38 szervezetre vonatkoznak. Az unió 2014 márciusa óta több lépésben vezetett be korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben, válaszul a Krím jogellenes annektálására és Ukrajna szándékos destabilizációjára. A szankciók között szerepel a Krímből és Szevasztopolból származó termékek behozatalának tilalma, egyes gazdasági ágazatokat és infrastrukturális kezdeményezéseket érintő kereskedelmi és beruházási korlátozások, továbbá turisztikai szolgáltatások nyújtásának tilalma a Krímben és Szevasztopolban, valamint egyes termékekre és technológiákra vonatkozó exporttilalom. A szankciók részeként az EU 2014-ben egyebek mellett lemondta az EU-Oroszország csúcstalálkozót, és az uniós tagállamok úgy határoztak, hogy a későbbiekben sem rendezik meg szokásos kétoldalú csúcstalálkozóikat az orosz féllel. Az unió a vízumkérdésről, valamint az EU és Oroszország közötti új megállapodásról Oroszországgal folytatott tárgyalásokat is felfüggesztette. Az uniós vezetők 2015 márciusában a szankciók időtartamát a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásához kötötték, ez utóbbi azonban - megítélésük szerint - még mindig várat magára.