EU: elvetették a csúcsjelölti rendszert

Az Európai Tanács elnöke az ülés után azt mondta, hibás az az elképzelés, amely szerint az úgynevezett csúcsjelölti rendszer alkalmazása demokratikusabbá tenné az EU működését, ennek épp az ellenkezője igaz. Az alapszerződés világosan fogalmaz: a jelölés az Európai Tanács független kompetenciája az európai választások eredményének figyelembe vételével – mondta.

A résztvevők elvetették a javaslatot, hogy a képviselők egy részét páneurópai listákról válasszák meg 2019-ben az EP-be, de a 2024-es választások előtt még visszatérhetnek a kérdésre. Elutasították az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségének összevonásáról és az uniós biztosok számának esetleges jövőbeli csökkentéséről szóló felvetéseket is – mondta Tusk. Azt viszont támogatták, hogy a Brexit után 751-ről 705-re csökkentenék az EP-képviselők számát. Napirenden volt a következő hétéves uniós keretköltségvetés is. Tusk azt mondta: egyetértettek, hogy a korábbiaknál gyorsabban egyezségre kell jutni, még ha ez idén nem is valószínű. Számos ország kész növelni hozzájárulása mértékét, hogy kezelni lehessen a Brexit okozta költségvetési űrt. Tusk azt mondta, hogy "kizárólag pozitív reakciókat" hallott a német javaslatról, hogy az uniós támogatások elosztásában a szolidaritási és a jogállamisági elvek betartásának is tükröződnie kellene. Nagyobb vitára számított, de még a lengyel miniszterelnök is elvi támogatásáról biztosította a felvetést azzal a kitétellel, hogy a rendszernek objektív kritériumokon kell alapulnia. Tusk a Brexitről azt mondta, pusztán illúziókon alapul London álláspontja a jövőbeni EU-brit viszonyról. "Már a kezdettől alapelvünk, hogy nincs á la carte menü, nem lehet kimazsolázni az egységes piac London számára előnyös részeit" – mondta. Tusk a szíriai helyzetről azt mondta. "A rezsim ártatlan férfiakat, nőket és gyermekeket támad brutálisan. Támogatói, Oroszország és Irán pedig lehetővé teszik ezt. Felszólítjuk őket, hogy vessenek véget az erőszaknak" – mondta, és azonnali tűzszünetet sürgetett. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta: nem okozott számára meglepetést a tagországi vezetők csúcsjelölti rendszerrel kapcsolatos álláspontja, "megosztott felelősségről van szó, nem ír a szerződés automatizmusról", ha az EP esetleg nem támogatja az Európai Tanács jelöltjét, akkor új jelöltet neveznek meg. Mindenki egyetért abban, hogy erősíteni kell a külső határok védelmét, de ehhez növelni kell a költségvetési hozzájárulásokat, amire 14-15 állam is hajlandónak mutatkozik. Orbán Viktor az ülés előtt azt mondta: ideje, hogy érdemi tárgyalások kezdődjenek a határvédelemre fordított pénzekről, ugyanis Magyarország több mint egymilliárd eurót költött a határok védelmére, amivel "nemcsak magunkat, hanem Európát is védjük", ezért az EU-nak ennek legalább a felét meg kellene térítenie. A Facebookon a miniszterelnök azt mondta, az ülésen javaslatot kíván tenni az úgynevezett piros lap eljárásra, amellyel nőne a nemzeti parlamentek szerepe, és jogot kapnának arra, hogy megállítsák az Európában zajló vitákat, ha úgy érzik, hogy az egy adott ország nemzeti érdekét sérti. A német kancellár szerint a 2020 utáni uniós büdzsének tükröznie kell, hogy egyes tagállamokra nagyobb migrációs nyomás nehezedik, mint másokra. Angela Merkel szerint a strukturális támogatások elosztási szempontjaiban esetlegesen tükröződő különbségeknek nem feltétlenül negatívaknak kellene lenniük, azok lehetnek pozitív előjelűek is a migrációs nyomás miatt többletkiadással küzdő országok szempontjából. Emmanuel Macron francia elnök szerint nyilvánvaló, hogy a strukturális alapokból nem részesülhetnek ugyanakkora mértékben azok az országok, amelyek nem tartják tiszteletben az EU alapszerződésében foglaltakat.