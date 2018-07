Észak-Macedónia miatt bukhat meg az athéni kormány

Nem támogatja a Macedónia névváltoztatásáról kötött kétoldalú megállapodás parlamenti jóváhagyását a görög kormánykoalíció kisebbik pártja – mondta a Független Görögök (ANEL) vezetője, Panosz Kammenosz. A védelmi miniszter azt mondta, kész felbontani a koalíciót, hogy megakadályozza a dokumentum ratifikációját. A névvita 1991 óta folyt, mert Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, és a görögök azt állították, hogy a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Korábban Gyorge Ivanov macedón elnök is bejelentette: nem hajlandó aláírni az ország nevének megváltoztatásáról szóló törvényt, amelyet a szkopjei parlament fogadott el. Szerinte alkotmányellenes a névváltoztatásról szóló jogszabály, és a parlamenti ratifikálás menete is. A macedón és a görög külügyminiszter júniusban 17-én írta alá a megállapodást, amelynek értelmében a volt jugoszláv tagköztársaságot ezentúl a hazai és a nemzetközi dokumentumokban is Észak-Macedóniának hívják majd. A megállapodás lehetővé teszi, hogy megkezdődjenek Macedónia EU-csatlakozási tárgyalásai, és várhatóan a NATO is felveheti az országot tagjai közé. Az aláírás óta Görögországban és Macedóniában is több tüntetést tartottak a megállapodás ellenzői. Zoran Zaev macedón miniszterelnök azt ígérte: lemond, ha kudarcot vall az őszre tervezett népszavazás. A kormányfő azonban biztosra veszi, hogy a lakosság nagy arányban támogatja majd a névváltoztatást.