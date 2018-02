Észak-Korea szerint Szöul hálálkodott a találkozó lehetőségéért

Ri Nak Jon dél-koreai miniszterelnökkel is találkozott Szöulban az észak-koreai küldöttség. A kormányfő ebédre látta vendégül a phenjaniakat. Kim Dzsong Un húga, Kim Jo Dzsong mellett jelen volt Észak-Korea névleges államfője, Kim Jong Nam is. A 22 tagú északi küldöttség érkezett pénteken a phjongcshangi téli olimpia megnyitójára. Szombaton Kim Jo Dzsong meghívót adott át Mun Dzse Innek. A dél-koreai elnök elfogadta a meghívást, azt még nem tudni, mikor utazhat Phenjanba. Az észak-koreai állami média részletes beszámolót közölt a dél-koreai elnök és az északi delegáció találkozójáról. A KCNA szerint a felek "szívélyes hangulatú", "nyílt és őszinte" megbeszélést folytattak a Korea-közi kapcsolatok javításáról. A hírügynökség szerint Mun Dzse In a találkozón "mély háláját" fejezte ki az észak-koreai vezetőnek amiatt, hogy lehetővé tette a magas rangú találkozót. A delegáció vasárnap tér vissza Észak-Koreába.