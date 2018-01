Észak-Korea sok pénzért engedné el az elrabolt japánokat

"Kim Dzsong Un nem tesz semmilyen lépést az elrabolt japánok elengedéséért, amíg Japán nem mutat neki egyértelműen egy vastag pénzeszsákot" – írta a Mainicsi Sinbun. The Jon Hó, Észak-Korea 2016-ban disszidált volt nagy-britanniai alkonzulja szerint az észak-koreai titkosszolgálat "alaposan ellenőrzi valamennyi elrabolt állampolgárt".

Az 1970-es években az elrabolt japánok ügye volt a legsúlyosabb kérdés Phenjan és Tokió között. Phenjan 2002-ben ismerte be, hogy elrabolt 13 japán állampolgárt, ám Japán szerint több áldozatról van szó. Phenjan ötnek engedélyezte, hogy visszatérjenek hazájukba. A többieket halottnak nyilvánították, maradványaikat elküldték a hozzátartozóiknak, de a személyazonosságukat nem sikerült megállapítani. 2014 májusában a japán és az észak-koreai kormány megállapodott, hogy új nyomozást indítanak az elraboltak ügyében, és egy különbizottságot is létrehoztak. Az észak-koreai fél azonban feloszlatta a bizottságot és leállította a nyomozást, amikor Tokió megszigorította a Phenjan ellen rakétakísérletei és kísérleti atomrobbantásai miatt kiszabott egyoldalú szankciókat. Az észak-koreai szökevények szerint, hogy az elrabolt japánok közül sokan életben vannak, Abe Sindzó kormányfő pedig többször is azt mondta, hogy az elraboltak visszatérése a japán külpolitika egyik fő feladata.