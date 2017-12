Estére megérkezhet a csapadék

Megélénkül a szél is.

Szombaton a kezdeti napsütést követően felhősödésre számíthatunk, estétől pedig csapadék is várható: nagyrészt eső, de északon, északkeleten havas eső, hószállingózás is lehet – írja a Köpönyeg. A délnyugati szél megélénkül. Reggel -2, délután +4 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap, Szilveszter napján eleinte borongós idő lesz többfelé esővel (keleten esetleg havas esővel), majd délután felszakadozik a felhőzet. 5 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk. Erős lehet a délnyugati szél. Hétfőn, az új év első napján eleinte változóan, délutántól erősen felhős időre van kilátás. Este kisebb eső, zápor is kialakul. A nyugatira, északnyugatira forduló szél megélénkül. 9-14 fokos tavaszias enyheség ígérkezik.