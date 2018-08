Erős földrengés volt Indonéziában

A földmozgás epicentruma Belanting városától délnyugatra volt, fészke pedig mintegy hét kilométeres mélységben - közölte az amerikai földtani intézet. A sziget keleti felén is érezni lehetett az erőteljes rengést, melynek erejét az indonéz hatóságok 6,5-re becsülték. Az AP amerikai hírügynökség helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a földmozgás a dombosabb helyeken földcsuszamlást indított el, a falvakban pedig pánik tört ki. Áldozatokról egyelőre nincs hír. A rengést Sumbawa és Bali szigetén is érezni lehetett. Szökőárriadót nem adtak ki a hatóságok. Augusztus 5-én 6,9 erősségű rengés rázta meg a szigetet, emiatt 460 ember meghalt. A hozzávetőleg 17 ezer szigetből álló Indonézia a mintegy 40 ezer kilométer hosszú, úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol az átlagosnál sokkal több a földrengés és a vulkánkitörés. A Föld aktív és szunnyadó tűzhányóinak csaknem háromnegyede abban a térségben található.