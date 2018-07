Erdogan végleg maga alá gyűri a hadsereget

Recep Tayyip Erdogan államfő szerint semmi akadálya, hogy Törökországban az új elnöki rendszerben a katonai főparancsnokság a védelmi minisztérium irányítása alá kerüljön - jelentette a török média szerdán.

A Hürriyet című, tekintélyes török napilap internetes oldalán idézte Erdogan előző nap - azerbajdzsáni és észak-ciprusi látogatása alatt - török újságíróknak adott nyilatkozatát, amely szerint az elnök úgy fogalmazott: "nincs már olyan, hogy civil vagy katona, ezt a megközelítést meghaladtuk". A védelmi miniszter és a haderő közötti kapcsolatok a jövőben még inkább szolidárisak lesznek - hangsúlyozta. A június 24-én újraválasztott - és immár a kormányt is irányító - Erdogan államfői eskütétele után néhány órával, hétfőn nevezte ki a hivatalához tartozó minisztereit. A védelmi tárca élére a korábbi vezérkari főnököt, Hulusi Akart állította, míg kedden Akar helyére Yasar Güler korábbi vezérezredes, a szárazföldi erők parancsnoka került. Törökországban a végrehajtó hatalom feje már nem a kormány, hanem az államfő. A hétfőn életbe lépett alkotmánymódosítással a Török Köztársaság 1923-as megalakulásával létrejött miniszterelnöki intézmény is megszűnt, és az elnökre szállt át a teljes kormányfői jogkör. A minisztériumok, amelyek számát az új rendszerben Erdogan több tárca összevonásával 16-ra csökkentette, ezentúl az elnöki hivatalhoz tartoznak. A kormányzat jelentősen átalakult, csak a belügyi, a külügyi és az igazságügyi tárca élén nem történt változás. Erdogan hétfő este bejelentette, hogy egy alelnököt is választ maga mellé, és a Hürriyet beszámolója szerint az újságíróknak a külföldi útján adott nyilatkozatában jelezte: lehet, hogy a jövőben egy második alelnököt is kinevez. Arra vonatkozóan, hogy az egyesítéssel újonnan létrejött kincstári és pénzügyminisztérium vezetését saját vejére, Berat Albayrakra bízta, Erdogan a friss nyilatkozatban azt mondta: Albayraknak a pénzügyi szektorban megvannak mind a gyakorlati, mind az elméleti tapasztalatai. A török elnök kiemelte: nem helyes aszerint lépni, hogy a külföldi sajtó miként viszonyul Albayrak kinevezéséhez és Mehmet Simsek mellőzéséhez, ezért azoknak a hangoknak nem is tulajdonít nagy jelentőséget. Mehmet Simsek Törökország gazdaságának irányításában eddig a "húzónevek" közé tartozott és a külföldi befektetők bizalmát élvezte. Simsek korábban három kormányban is pénzügyminiszterként, majd a legutóbbi ciklusban gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettesként szolgált. Erdogan hozzátette: a hitelminősítő intézetek is mindig egyre lejjebb sorolták Törökországot, miközben az felfelé haladt. Úgyhogy Ankara azokra sem hallgat, hanem csak a maga dolgára figyel - hangoztatta. A török államfő rámutatott: az ország új, elnöki rendszerében a központi bank és az állami bankok is gyakorlatilag már összekapcsolódtak a kincstári és pénzügyi tárcával. Emlékeztetett egyúttal arra, hogy a kincstár és a pénzügyminisztérium korábban egy intézmény volt, későbbi szétválasztásuk szerinte csak kárt okozott. Egy hétfőn kiadott törvényerejű rendelet értelmében ezentúl a mindenkori államfő jelöli majd ki a központi bank elnökét, az intézmény alelnökeit és a monetáris tanácstagokat is. Az intézkedéssel az érintett tisztviselők megbízatása egyúttal a korábbi 5 évről 4 évre csökken. Erdogan még májusban, a június 24-i választások kampánya idején, egy televíziós interjújában kijelentette: ha újraválasztják elnökké, nagyobb befolyást szeretne a monetáris politikában.