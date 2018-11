EP: védeni kell a nemzeti kisebbségeket

Az EP tájékoztatása szerint a képviselők az állásfoglalásban - amelyet Nagy József, a szlovákiai Most-Híd EP-képviselője jegyzett - felszólították az Európai Bizottságot, hogy terjesszen be egy, az uniós kisebbségek jogainak minimumszintjét megállapító irányelvet. Az új jogszabályban olyan alapértékeknek és lépéseknek is szerepelniük kellene, amelyek alapján fel lehet lépni a kisebbségeket hátrányosan megkülönböztető tagállamok ellen. A képviselők hangsúlyozták, hogy az unió polgárainak nyolc százalékát kitevő nemzeti kisebbségek tagjai számára biztosítani kell a jogot a nemzeti kultúrához, nyelvhez és oktatáshoz. A jelentés szerint uniós rendszerre van szükség a kisebbségek védelméhez, és ezt a tagállamok kisebbségi politikáját értékelő dokumentumnak kellene kiegészítenie. Kiemelték a regionális és kisebbségi nyelvek védelmének és támogatásának jelentőségét, és azt kérték az Európai Bizottságtól és az uniós tagállamoktól, garantálják törvényi szinten, hogy a regionális és kisebbségi nyelvek az oktatásban és a médiában is megjelennek. Az állásfoglalás aggodalommal állapítja, meg, hogy Európában nagy számban élnek a "gyakran a társadalom peremére szorult, állampolgári jogaiktól megfosztott, hontalan romák". A képviselők felszólították a tagállamokat, hogy vessenek véget ennek az állapotnak, és biztosítsák, hogy ez a kisebbség is teljes mértékben élhessen az alapvető emberi jogaival. A jelentéstevő szerint a legfontosabb cél a gyűlöletbeszéd és az abból eredő problémák visszaszorítása. Véleménye szerint biztosítani kell, hogy minden európai félelem nélkül használhassa az utcán és nyilvános helyeken az anyanyelvét. "Hidat szeretnénk építeni a kisebbségi és a többségi kultúra között, hogy elfogadják és támogassák egymást. Az uniónak tisztelnie kell saját nyelvi és kulturális sokszínűségét" - fogalmazott Nagy József. A 489 szavazattal, 112 ellenszavazat és 73 tartózkodás mellett elfogadott, nem jogalkotási állásfoglalás közös meghatározást is kért a kisebbségek fogalmára, példaként az Emberi Jogok Európai Egyezményében használt definíciót javasolta.