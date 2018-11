EP-választás: közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, frakcióvezetője szombaton Budapesten az MSZP választmányi ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a magyar választópolgárok döntő többsége támogatója Magyarország európai uniós tagságának. Hozzátette: azért küzdenek, hogy azok az erők, amelyek az EU szétverésén dolgoznak, minél kisebb arányban tudják befolyásolni az uniós döntéseket. Arra szövetkeznek, hogy az Európa-pártiak legyenek többségben az EP-választáson a fideszesekkel szemben - hangsúlyozta. Az ellenzéki politikus szerint a Fidesz olyan Európa-politikát választott, amely az együttműködés szétfeszítéséről szól, populista, szélsőséges erőkkel szövetkezik, aminek semmi más célja nincs, mint saját hatalmának megszilárdítása. Tóth Bertalan kijelentette, Orbán Viktor az európai adófizetők pénzét saját családjára, baráti körére akarja fordítani annak érdekében, hogy kiépítsen egy olyan új hatalmi elitet, amely uralkodhat Magyarország felett, a többségnek pedig nem jut más sors, minthogy kiszolgálja ezt az elitet. A politikus bemutatta a választási szövetség szimbólumát, amelyet egy kitűzőn viselt és mögötte egy molinón is látható volt. A pártelnök a szív alakú logóról azt mondta, ez a szív azt fejezi ki, hogy Európa szíve Magyarország, és Magyarország szívébe fogadta Európát. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke örömét fejezte ki, hogy a szocialisták választmánya "óriási többséggel" kötelezte el magát a Párbeszéddel közös lista mellett. Elmondta, a Párbeszéd taggyűlése vasárnap egy hasonló javaslatot tárgyal és ő társelnökként amellett fog érvelni, hogy folytassák a közös munkát az MSZP-vel. Úgy értékelt, Magyarország és Európa is fordulópont előtt áll. Szerinte a szélsőséges politikák, amelyek a magyar belpolitikát régóta meghatározzák, ma Európát is feszítik. Mi abban hiszünk - folytatta - , hogy nemcsak egyszerűen meg kell őrizni az európai értékeket és az intézményrendszert, hanem folytatni kell a szociális Európa programját. Hozzátette: azért küzdenek, ne legyen különbség egy magyar polgár és más uniós tagállamok polgárai között az életesélyekben. Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke közölte, a testület ülésén kiálltak a CEU mellett, a tudomány, a tanítás és az oktatás szabadságáért. Szólt arról, hogy 2010 óta több mint 90 ezer fiatal nem jutott be a felsőoktatásba, mert a Fidesz drasztikusan csökkentette az államilag finanszírozott férőhelyeket és 2-2,5-szeresére emelte fel a tandíjakat. Az Alkotmánybíróság pénteki, a rokkantsági ellátásra vonatkozó döntésével összefüggésben azt mondta, egyperces néma felállással emlékeztek meg azokról az emberekről, akik az ellátásuk csökkentése miatt kilátástalan helyzetbe kerültek és öngyilkosok lettek. Tóth Bertalan kérdésre elmondta, később állapodnak meg arról, hogy a közös listán kik szerepelnek. Hozzátette: a lista összetételéről az MSZP elnöksége és a választmány január végén dönthet, február második felében pedig az MSZP kongresszusa hagyhatja jóvá. Hangsúlyozta, tiszteletben tartják és elfogadják, ha valamely más párt úgy dönt, hogy külön listán indul.