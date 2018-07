Emmi: több pénz jut az oktatásra

Jövőre 159 milliárd forinttal többet fordít a kormány oktatásra, folytatódnak az iskola- és óvodafejlesztések – mondta Bódis József, az Emmi oktatásért felelős államtitkára. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára Magyar Időknek azt mondta: az ezzel kapcsolatos kiadások 2010-ben nem érték el az 1572 milliárd forintot, 2018-ban viszont már meghaladja a 2000 milliárdot. 2019-ben 587 milliárd forinttal több jut oktatásra, mint a baloldal által utoljára benyújtott, 2010-es költségvetésben. A kormány 2010 óta pótolja az oktatástól korábban elvett pénzeket, és az állam ma már felelősséget vállal az iskolák fenntartásáért, fejleszti azokat, és a pedagógusoknak is kiszámíthatóbb életpályát nyújt – mondta. Jelenleg is országszerte megújulnak és épülnek az óvodák, iskolák. Csaknem 150 településen épül tanterem, tornaterem vagy tanuszoda, további több mint félezer iskolában pedig felújítások, nyelvi és informatikai fejlesztések kezdődnek. A pedagógusok továbbra is megbecsülésre, párbeszédre, megújuló iskolákra és az oktatás színvonalának emelésére számíthatnak – mondta Bódis. A kormány 2013 és 2017 között a rendszerváltás óta a legnagyobb pedagógusbér-emelést valósította meg, átlagosan 50 százalékkal emelkedett az oktatók bére.