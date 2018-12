Elsőként a migrációval foglalkozik a CDU új elnöke

A politikus a Bild am Sonntag című vasárnapi német lapban megjelent interjúban arra a kérdésre, hogy mi lesz az első nagy "projektje", elmondta, hogy januárban úgynevezett műhely-tanácskozást szerveznek a migrációról és a biztonságról szakértők és a jelenlegi "migrációs és menekültügyi politika bírálói" részvételével. A tanácskozás célja "konkrét javítások kidolgozása" - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer. Hozzátette, hogy az eredményeket beépítik majd a májusi európai parlamenti választásra készítendő programba. Hangsúlyozta, hogy az alulmaradt elnökjelölteknek - Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag) frakcióvezető, Jens Spahn egészségügyi miniszter - is tenniük kell a CDU egységének megőrzéséért. Mint mondta, az elnökválasztási küzdelem során mindig egyetértettek abban, hogy mindhárman felelősek a párt összetartásáért, azért, hogy a választásból egységesen kerüljön ki a CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer egy másik interjúban, az ARD országos köztelevízióban arról is beszélt, hogy miként képzeli el a párt és a szövetségi kormány viszonyát az új felállásban. Jelezte, hogy ezen a területen is átalakításokra készül. Hangsúlyozta, hogy hajlandó "szembeszállni" Angela Merkel kancellárral, a CDU volt elnökével, ha a párt érdeke ezt diktálja. "Ami jó, azt továbbvisszük, és változtatunk, ahol változtatni kell" - fogalmazott. Kifejtette, hogy erősíteni kell a párt szerepét a kormányzati döntések meghozatalában. A CDU-nak, a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös Bundestag-frakciójának, valamint a kormánynak egy "háromszöget" kell alkotnia - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer. A párt keresztényszociális irányzatához és Angela Merkel középre húzó politikájának támogatóihoz sorolt Annegret Kramp-Karrenbauert szűk többséggel, a küldöttek 51,7 százalékának támogatásával választották meg elnöknek a CDU hét végi hamburgi tisztújító kongresszusán. A választás döntő, második fordulójában a konzervatív irányzathoz és Angela Merkel politikájának bírálóihoz tartozó Friedrich Merz volt az ellenfele.