Előzetesben marad a katalán elnökjelölt – nem tudják megválasztani

Nem helyezik szabadlábra Jordi Sánchez katalán elnökjelöltet – így döntött a madridi legfelsőbb bíróság. Ezért a katalán parlament hétfőn nem tudja megválasztani a jelöltet, mert ahhoz elengedhetetlen a személyes jelenléte. A bíróság szerint a bűnismétlés kockázata indokolja a katalán politikus további fogva tartását. Jordi Sánchez az ártatlanság vélelmére, illetve a saját, valamint választói politikai jogaira hivatkozva kérte szabadon engedését. Ám Pablo Llarena bíró úgy véli: mivel Sánchez már a december 21-i választásokon is előzetesben volt, nem is ígért a választóinak olyan képviseletet, amilyet most a bíróságon követel. Képviselői jogait, a parlamenti döntéshozatalban való közreműködést pedig gyakorolhatja a szavazatai átruházásával, ezt ugyanis a bíróság korábban engedélyezte számára. Sánchezt a függetlenségpárti Junts pel Catalunya jelölte az elnöki posztra úgy, hogy a megválasztásához szükséges parlamenti többséget előzetesen nem szerezte meg. Az ügyészség zendüléssel gyanúsítja: a spanyol büntető törvénykönyv szerint az nem katonai bűncselekmény, hanem a közrend elleni bűncselekménykén.