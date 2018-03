Előrehozott választásokról tárgyalna a Most-Híd

Egyelőre nem lép ki a szlovák kormánykoalícióból a Most-Híd, de előrehozott választásokról akar tárgyalni – mondta a párt elnöke, Bugár Béla az Országos Tanács több mint 8 órán át tartó tanácskozása után. A párt széleskörű döntéshozó testülete, az OT felhatalmazta a Most-Híd vezetését, hogy tárgyaljon koalíciós partnereivel, a Robert Fico vezette Irány – Szociáldemokráciával (Smer-SD) és Andrej Danko pártjával, a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) az előrehozott választásokról. Amennyiben az egyeztetések nem járnak sikerrel, a párt kilép a koalícióból. Ez azt jelenti, hogy Szlovákiára mindenképpen előrehozott parlamenti választás vár, a kérdés már csak az, hogy mikor. Bugár Béla azt mondta: Fico elutasította, hogy az előrehozott választásokról tárgyaljon, ezért csak az SNS-el fognak egyeztetni. A TASR híre szerint viszont a Smer vezetése kedden tárgyal a Most-Híd felvetéséről. Bugár szerint az egyeztetéseken egységes véleményt akarnak kialakítani arról, hogy a választási időszak lerövidítéséről szóló alkotmányos törvényt milyen módon fogadják el és arról is, mikor kerüljön sor az előrehozott parlamenti választásra. Amennyiben sikeresek lesznek az egyeztetések, a pártja által jelölt miniszterek posztjaikon maradnak. Bugár szerint az OT határozatát egyhangúlag fogadták el. Az újságíró-gyilkosság után Szlovákiában politikai válság alakult ki. Lemondott Robert Kalinák belügyminiszter, ám a pozsonyi törvényhozás legerősebb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő csoportosulás ezt elégtelennek tartják, és továbbra is az egész kormány távozását akarják. Az előrehozott választások megtartását először Fico politikai ellenlábasa, Andrej Kiska államfő javasolta. A kormányfő Kiska lépéseit a demokratikus parlamenti választási eredmények megtagadásának nyilvánította, "az újságíró-gyilkosság után történteket" pedig többször is olyan, az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte, amelynek "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott".